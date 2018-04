Unikátní operace ledviny s rakovinou. Byli jsme u toho

Operační sál je téměř plný lékařů a zdravotnického personálu. Vše se schyluje k unikátnímu zákroku.

Vrchní sestra operačních sálů Dana Pincová nás vyzývá, abychom se svlékli do spodního prádla, sundali si hodinky, šperky a oblékli se do lékařského oděvu, vzali si roušku na ústa a čepici. "Hlavně na nic nesmíte sahat," zdůraznila Pincová.

Primář urologického oddělení příbramské nemocnice Pavel Hanek vysvětluje, že operace vlastně nebude až neobvyklá. "Unikátní je v tom, že se takto komplikovaný zákrok přesouvá do menších nemocnic," konstatuje Hanek.

Rakovina ledvin nebolí

Na operačním sále už je připravený pětašedesátiletý pacient Miroslav Hrbek. Když se dozvěděl, že má zhoubný nádor na ledvině, byl to pro něj šok. Nic ho nebolelo a do nemocnice jej přivedly jen problémy s dýcháním a chudokrevností.

"Asi před měsícem jsem ležel na interním oddělení. Prodělal jsem různá vyšetření a při "cétéčku" mi náhodou zjistili, že mám nádor v ledvině," popisuje pacient.

Podle primáře Hanka je zapotřebí pacientovu ledvinu vyjmout celou, byť nádor ještě není veliký. "Ale bohužel je uložený přesně uprostřed orgánu," vysvětluje doktor Hanek.

prevence - zjistěte si rodinnou anamnézu. Pokud se u vás v rodině vyskytla rakovina ledvin, máte vyšší riziko, že můžete také onemocnět. - choďte na pravidelné preventivní prohlídky. Při nich by vám obvodní lékař měl kontrolovat zejména krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Je prokázáno, že lidem s cukrovkou častěji selhávají ledviny. - k příznakům zhoubného onemocnění ledvin patří otoky obličeje, očních víček nebo přibírání na váze – to je způsobeno hromaděním vody v těle. - lékaře vyhledejte i v případě, že objevíte krev v moči, trpíte silnou únavou nebo nevysvětlitelným hubnutím.

K operaci hraje rádio

Lékaři mají dobrou náladu a při zákroku občas vtipkují. Na sále hraje tlumeně rádio. "Při operacích se pouští buď rádio, nebo hudba. Záleží na tom, co má který lékař rád," říká sestra Pincová.

Lékaři nejdříve zavedli do dutiny břišní kameru, díky níž jsme mohli celý zákrok sledovat na monitoru. Pak použili několik speciálních portů, kterými začali operovat.

"Urologické operace jsou obecně náročné v tom, že ledviny nevidíme. Jsou uložené v tuku a my se k nim musíme nejdříve dostat," vysvětluje Hanek.

V urologii jsou všechny laparoskopické zákroky na vysokém stupni náročnosti. Před samotným odstraněním ledviny je potřeba bezpečně ošetřit cévy.

Výhoda laparoskopie spočívá v menším řezu, který je pro pacienty šetrnější a méně bolestivý. "Zatímco u klasické operace může být jizva dlouhá dvacet až třicet centimetrů, u laparoskopie je přibližně šesticentimetrová," doplňuje Hanek.

Zároveň se zřetelně zkracuje i doba pooperačního hojení.

Nejdůležitější část zákroku

"Nyní přichází nejdůležitější část operace," oznámí najednou operatér.

"Musíme postupovat velmi pomalu a opatrně. Dostáváme se k cévám, v nichž je obrovský průtok krve. Pokud by nastalo krvácení, laparoskopie by skončila a my bychom museli pokračovat otevřenou cestou," popisuje lékař, který provedl stěžejní část zákroku – přerušil ledvinovou arterii.

Jakmile byla ledvina uvolněna, primář Hanek ji vyjmul z malého řezu z podbřišku. Orgán se odstraňuje i s tukovým obalem proto, aby se zamezilo metastázám – rozšíření zhoubných buněk do organismu.

"Nádor je dobře ohraničený a má typický vzhled – je okrově žlutý," popisuje Hanek asi třícentimetrový tumor v ledvině, kterou položil přímo před nás na odkládací stolek.

Operace dopadla úspěšně

"Operace proběhla podle očekávání dobře, bezpečně a bez problémů. Krevní ztráty nebyly téměř žádné," zhodnotil bezmála dvouhodinový zákrok Hanek.

Lékaři probudili pacienta ještě na sále. Po zákroku mu zbyly jen dvě malé jizvy a jedna podélná. Pokud se bude dobře hojit, půjde zhruba po pěti dnech do domácího ošetřování.

Při otevřené operaci by musel v nemocnici zůstat déle a rekonvalescence by trvala až několik měsíců. Takhle se bude moci do běžného režimu vrátit po čtyřech až šesti týdnech - předpokládá primář.

"Konečnou diagnózu definitivně určí až histologický rozbor. Nádor jsme ale objevili včas, takže vyhlídky na uzdravení jsou u pacienta dobré," domnívá se lékař.