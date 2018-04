VIDEO: Unikátní operace, která pomůže parkinsonikům

Parkinsonova choroba * Je pojmenovaná po londýnském lékaři, který ji poprvé popsal v roce 1817. * Od té doby se vědcům nepodařilo zjistit, co nemoc způsobuje. * Jde o degenerativní onemocnění určitých buněk ve střední části mozku, které se podílejí na tom, aby se z mozku převáděly informace dále do těla, například do pohybu. * Nemoc se zatím nedá vyléčit, je možné jen potlačovat projevy. Parkinsonovu chorobu měl například papež Jan Pavel II., boxer Muhammad Ali, Adolf Hitler nebo jí trpí například herec Michael J. Fox.