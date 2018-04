Unikátní léčba artrózy. Klouby zachrání sérum vyrobené z vlastní krve

V čem léčba spočívá? Zjednodušeně řečeno v "očkování" kloubů unikátně kultivovaným sérem získaným z krve pacienta.

Šestadvacetiletý Jiří Matýsek žije sice už pět let v Irsku, kde se živí jako hotelový portýr, přesto se ale stal jedním z prvních pacientů, kteří se v Ostravě podrobili unikátní léčbě kloubů postižených artrózou neboli degenerací.

Traumatolog Ladislav Lukáč, který novou metodu zatím v tuzemsku nabízí jako jediný, Matýskovi slíbil, že mu sérií šesti injekcí aplikovaných vždy s odstupem týdne vyléčí poúrazový zánět kloubu, tedy artritidu, která je v mladíkově případě příčinou pokročilé degenerace a urputných bolestí kotníku.

Léčba si sami platíte i v Evropě

"Irové, které jsem poznal v klubu pacientů s artrózou, jezdí za touhle metodou do Londýna a mluví o ní jako o miracle - zázraku. I já věřím, že se díky ní zase vrátím k normálnímu životu," sršel včera optimismem Matýsek, kterého stupňující se bolesti kotníku omezovaly stále víc, až mu nakonec nedovolily pracovat, chodit ani spát...

Kvůli tomu se na čas vrátil ke svým rodičům do Frýdlantu nad Ostravicí a hledal pomoc u odborníků. "To už lepší nebude," řekl mu první lékař, kterého navštívil. S tím se ale Matýsek nesmířil a hledal dál.

Lékař ostravské fakultní nemocnice Ladislav Lukáč ho nejdříve zbavil nejhorších bolestí zvláštním zákrokem. "Devět týdnů jsem ležel a lékař mi pomocí speciálních šroubů kloub roztahoval tak, aby kosti nedřely o sebe. Zbavilo mě to bolestí, ale ne problémů s artritidou a artrózou," říká Matýsek, který doufá, že od těch mu pomůže právě nová metoda léčby nazývaná orthokine.



Tu Lukáč tento týden poprvé vyzkoušel ve své soukromé ambulanci na klinice plastické chirurgie v centru Ostravy hned na čtyřech pacientech. Přijeli z Ostravy, Bohumína, Plzně a Irska. A další zájemci se jen hrnou, přestože metoda není nejlevnější a nehradí ji pojišťovny.



"Věděl jsem předem, že za 6 injekcí zaplatím 1 200 eur, cena je totiž v celé Evropě stejná," říká Jiří Matýsek. "Kdybych se ale jel léčit do Anglie, jako moji známí z Irska, musel bych si tam draze platit pobyt. Pro mě je mnohem výhodnější být u rodičů ve Frýdlantu a na injekce dojíždět do Ostravy," dodal.

Po pěti injekcích se pacientovi uleví

Cena neodradila ani třiapadesátiletou Danu Ž. z Bohumína. "Když mi pan doktor Lukáč řekl o nové možnosti léčby, ani na chvíli jsem nezaváhala. Na injekce mi přispěly moje dospělé děti. Viděly, jak se trápím, že nemůžu chodit ani se pořádně vyspat," líčí žena, která má artrózu obou kolen.



"Můj čtyřletý vnuk se mě nedávno ptal, kdy už s ním půjdu zase na procházku. Já doufám, že brzy. Zatím to nejde. Ujdu sotva dvě stě tři sta metrů a kvůli bolestem už hledám lavičku nebo alespoň nějakou zídku, kde bych si mohla odpočinout," vysvětluje Dana Ž.



Traumatolog Lukáč je přesvědčený, že pacientům se uleví nejpozději po páté injekci a v dalších dvou letech by se měl stav kloubů zlepšit.

"Cílem léčby je zbavit klouby zánětu, který vede k jejich degeneraci a způsobuje bolesti. Dokáže to sérum vyrobené z krve pacienta, které obsahuje až 140 krát více protizánětlivých látek než máme běžně v krvi," vysvětluje Lukáč.

Nejdražší na celé metodě je podle něj právě speciální kultivace séra. Lékaři se při tom totiž neobejdou bez speciálních zkumavek pro odběry krve. Každá stojí tři tisíce korun.

"Jsou naplněny průsvitnými kuličkami vyvinutými německým ústavem molekulární ortopedie. Jejich složení je tajné. Ale obsahují látky, které simulují zánět v kloubu a krev při styku s nimi začne produkovat protilátky.

Ty kultivujeme až 9 hodin. Pak vložíme zkumavku do centrifugy, kde odstředivá síla oddělí krev a sérum obsahující protizánětlivé a regenerační látky," líčí Lukáč.

Podobné injekce s vlastní krví pacientů aplikují do nemocných kloubů i ortopedové v některých nemocnicích a zákrok hradí zdravotní pojišťovny. Nejde však o sérum se stejnými účinky, protože tamní lékaři nepoužívají speciální zkumavky, které znásobují množství protizánětlivých látek.

Zjednodušená metoda tak může urychlit hojení například po úrazech či po operacích, ale nemůže zaručit vyléčení zánětu.



Výhodou protizánětlivé léčby určené pacientům s degenerativní artrózou I. až III. stupně je to, že injekce se aplikují ambulantně, bez narkózy a pacienty neomezují v běžném životě.