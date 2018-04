Úmluva o tabáku ztíží kuřákům život

1:00 , aktualizováno 1:00

Český kuřák bude muset zanedlouho sáhnout hlouběji do kapsy, když zatouží po cigaretě. A nekoupí ji v samoobsluze, ale bude muset do krámku s tabákem. To jsou jen některá omezení celosvětové úmluvy o kontrole tabáku, k níž se připojilo i Česko.