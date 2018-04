Umlčte své mindráky. Našli jsme superženu

Opravdu jste ve dvaatřicátém týdnu běžela pražský půlmaraton?

Ale jen jako společenskou příležitost a o padesát minut pomaleji. Dva týdny před porodem jsem zaběhla Rodinný minimaraton, 4,2 km za něco málo přes třicet minut. Na těchto akcích zkrátka nesmím chybět.

Není to pro nenarozené dítě nebezpečné?

V Čechách zoufale chybí informace o tom, co vše lze dělat v těhotenství i po něm. Sama jsem vystudovaná lékařka, ale i tak na mě moje gynekoložka koukala, jako když jsem spadla z Marsu. Navíc já o těhotenství

vizitka * Narodila se v Praze v roce 1973 ve znamení Berana.

* Po gymnáziu vystudovala soukromou Školu Životního stylu.

* Vystudovala medicínu.

* Má stříbrnou medaili z atletického mistrovství světa v kategorii Masters (od 35 let výše) 2009 ve finském Lahti na 2 000 m překážek.

* Čtvrté místo v běhu na

10 000 m na stejném MS.

* V posledních letech pravidelně boduje v první atletické lize na delších bězích.

* Po úspěchu z Lahti neodmítla nabídku startovat v sezoně 2010 v extralize za oddíl SG Plzeň-Petřín.

* V 36 letech překonala řadu svých osobních rekordů. Patří k nim i loňský čas z květnového Pražského maratonu (3:22,27), který jí vynesl 5. místo na Mistrovství ČR, což je v této soutěži jejím dosud nejlepším umístěním.

* Loni založila Mamina klub a je šéfrenérkou v projektu Women´s Challenge na Pražském mezinárodním maratonu (PIM). * Podrobnosti o jejích aktivitách najdete na jejím webu.

zpočátku nevěděla. Vylepšila jsem si v té době několik osobních rekordů a zvládla i maraton. Až zpětně jsme se dopočítali, že jsem byla v desátém týdnu.

Velkou kunratickou jste tehdy taky nevynechala.

Při tréninku jsem si jen dávala pozor, abych se nepřehřála, nezakyselila a měla pořád dost tekutin. Tempo i kilometráž jsem s přibývajícími týdny zpomalovala a vše konzultovala se sportovním fyziologem. Je třeba velmi pozorně naslouchat svému tělu a podle potřeby ubrat. I miminko bylo v té době mým nejlepším trenérem. Sportování v těhotenství ale není pro každého. Jen pokud je vše v naprostém pořádku, a i tak je zátěž velmi individuální.

Počítám, že hned po porodu jste běhala po chodbách porodnice...

Už v prvních dnech jsem posilovala pánevní dno a po dvou týdnech jsem začínala tam, kde jsem končila: tedy svižnou chůzí s rukama jako při běhu, protože tak je pohyb mnohem intenzivnější. Od prvních týdnů až téměř do dvou let mi také výrazně pomohl speciální sportovní kočárek, vozík za kolo v joggingové verzi. Postupně jsem přidávala na délce i tempu. První závod jsem běžela po sedmi týdnech, deset kilometrů v kopcovitém krčském lese. Za tři měsíce jsem byla zpátky v lize. Ani ne pět měsíců po narození syna jsem zvládla maraton.

A přitom jste kojila.

Téměř dva roky, z toho sedm měsíců výhradně. Dlouho mi chyběla rychlost, ale v další sezoně už padaly osobáky jak zralé hrušky.

Synovi je dva a půl roku, pořídíte mu sourozence?

Časem, ale letos to nebude. Mám před sebou maraton v Barceloně, mistrovství Evropy v Maďarsku a závody v extralize. Až to přijde, udržím si kondici i psychickou pohodu podobně jako poprvé. Stojí to za to: přibrala jsem pouze učebnicových osm kilo, která ze mě opět spadla. Žádné maxipanděro, žádné nateklé nohy a čekání na to, až "to" konečně vychodím.

Kdy vás běhání začalo bavit a proč?

Běhám od šestnácti let a začala jsem kvůli osmi kilům navíc. V těch letech, která jsem proseděla ve škole a ve zkušebně pěveckého sboru, jsem vážila víc než později těsně před porodem.

Na vrcholovou kariéru jste začínala trochu stará...

Připadala jsem si jako sloní mládě. Na ovál mě musela dotáhnout kamarádka. Vydržela jsem i poznámky typu: "kde to našli?" Navíc jsem vyzvedávala své mladší sourozence ze školek a škol a na trénink jsem přicházela, až když ostatní končili. Odkroužit jsem si pak musela na dráze vše úplně sama.

Od kypré středoškolačky jste se proběhala až do první ligy.

Začínala jsem na sprintech, stovku stlačila pod 13, čtyřstovku za 58,6. Jenže jsem se ještě intenzivně učila zpívat a obojí nešlo dohromady. Proto jsem tratě prodloužila až k maratonu. Jenže s věkem prodlužuje každý a já nechtěla zůstat průměrná. Proto jsem využila své někdejší rychlosti, tratě opět mírně zkrátila a po dohodě s trenérem Zdeňkem Smutným do nich příležitostně postavila i překážky. Což se vyplatilo na mistrovství světa v Lahti.

A do toho jste vystudovala medicínu...

Do klasické praxe jsem ale nenastoupila. Přírodní způsoby léčby jsou mi daleko bližší a pak, kde bych vzala čas na běhání? Potřebuji svou nezávislost.

Zároveň jste studovala i klasický zpěv...

Ano, soukromě. Zpívala jsem na koncertech a dokonce také organizovala festival. Na to, abych v tom plně pokračovala, by však musel mít den sto hodin. Nerada dělám něco napůl, proto jsem koncertní šaty pověsila na dva roky do skříně. Naposledy jsem v nich zpívala ještě v osmém měsíci. Teď se k zpěvu trochu vracím, moc mi to po tu dobu chybělo.

Stačí váš manžel takovému životnímu tempu?

Poznali jsme se před třinácti lety, letos máme pět let od svatby. Petr běhá také, hlavně pro zdraví, postavu a kondici. Závody ho nelákají. Jedinou výjimkou je tradiční Kunratická. Když jsme se poznali, běhala jsem sprinty a on mě na dlouhých tratích buďto uštval, nebo mě musel tlačit do kopce, abych ho vůbec vylezla. Rychle jsem se ale vyběhala, takže mě znovu předběhl, až když jsem byla v sedmém měsíci těhotenství.

Nevěřím, že všechno zvládáte i se synem, bez pomoci hlídání.



Koncert pro Haiti Dnes v 19:00 hodin zazpívá ve Sportovně-kulturním centru Ondřejov na benefičním koncertě na pomoc Haiti. Spolu s ní vystoupí italský pěvec basbarytonista Ezio Bertola z Itálie, harfistka Pavla Vondráčková-Jahodová a houslistka Ada Slivanská. Na programu jsou skladby starých mistrů: Händel, Mozart, Smetana, Dvořák…

Babičky příležitostně ochotně pomáhají, zejména mám-li závody v zahraničí. Matýsek ale už příležitostně navštěvuje miniškolku. Když byl ještě několikrát denně kojené miminko a já sama neměla ani řidičák, jezdil s námi na závody manžel. Snad i proto bylo mezi prvními Matýskovými slůvky také "Psipjavit-pozoj-ted!"

Už běhá?

Na tyhle špunty ve startovních číslech a s jejich nasazením je skvělý pohled. Jen někdy to překazí ambiciózní rodiče tím, že je prohazují cílem.

Má vůbec váš den 24 hodin?

Žádný není jako druhý. Šestkrát týdně trénink, dvakrát týdně jezdím do Sportovně kulturního centra v Ondřejově, kde dělám masáže, cvičení a osobní trenérku. Jeden den v týdnu vedu cvičení v Zaječicích, ob týden běžecké kluby v Praze a Ondřejově, také mám několik lidí na individuální trénink. Hodně času strávím u počítače psaním článků, aktualizací svého webu a přípravou tréninkových plánů. V mezičase trénuji hlasivky. Teď ke všemu přibyla ještě dobrá hodinka odklízení sněhu. A samozřejmě batolecí desetiboj. Někdy je náročné zvládnout vše.

Chtělo by to manažera.

Určitě. Nebo někoho, kdo umí shánět sponzory, kdo dokáže lépe než já vyjednat vše důležité. Umím běhat a umím zpívat. Nemohu vynikat ve všem.

Běhala byste těhotná?