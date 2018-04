Umíte zacházet s vitaminy?

Užívejte vitaminy, aby to mělo smysl Není pravda, že vitaminy lze brát jakkoli a kdykoli, protože se tělo s nimi vždycky vypořádá. Jak mít z vitaminů co největší užitek, radí biochemik Tomáš Zima. • Tabulky berte s rezervou

Obsah vitaminů se měří u čerstvého ovoce. Dlouhým a nesprávným skladováním klesá někdy o desítky procent. Vitaminy časem mizí nejen z tropického ovoce, které se trhá nezralé a za zákazníkem putuje dlouhé měsíce, ale i z obyčejných tuzemských jablek. Vitaminy mizí rychleji, pokud je ovoce na světle. • Vitaminem C chřipku nezaženete

Většina lidí má za to, že je při běžných virových infekcích postaví na nohy vysoké dávky vitaminu C. Je to velmi odolný mýtus. Žádná studie neprokázala, že by vysoký příjem vitaminu C v těchto případech například zkracoval pracovní neschopnost. Na druhou stranu má vitamin C prokazatelný preventivní účinek, brání tedy tomu, aby se člověk nakazil. Neprokázalo se však, že by vitamin C chránil před nemocemi srdce a cév. • Důležitá je kombinace vitaminů

Mnoho lidí bere vitaminy pro jejich antioxidační účinky. Slibují si od toho zpomalení stárnutí buněk, na které negativně působí takzvané volné radikály. Nestačí však užívat třeba pouze vitamin E, protože ten účinkuje jen tehdy, když dotyčný zároveň užívá i céčko. • Před opalováním užívejte vitamin A

Vitamin A chrání před UV zářením. Má tedy smysl jej přijímat, pokud se chystáte na delší pobyt na slunci. I zde je na místě opatrnost. Vitamin rozhodně nenahradí ochranné krémy a brýle.