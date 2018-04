Umíte vyznávat lásku? Zkuste si to přes MF DNES

Jestli obecně platí okřídlené, že "muži milují očima", pak i to, že "ženy milují ušima". Ženy vyznání slyší rády. A když si o něj přímo říkají, znamená to jediné: slyší ho málo.

I když se mužům často sladké řečičky příčí, občas se přece jen přemůžou a snaží se. Pak z nich někdy "padají" docela roztomilé perly. V souvislosti s Valentýnem, svátkem zamilovaných, jsme se zeptaly kamarádek i našich čtenářek: Jaké kuriózní vyznání lásky jste od partnerů slyšely?

Zdá se, že nás muži často porovnávají s jídlem. Že by se inspirovali pohádkou Sůl nad zlato? Lásko miluju tě víc než svíčkovou, ale zase míň než babiččiny buchty, na ty nikdo nemá.

Važte si toho, dostanete-li se na žebříčku hodnot partnera dokonce nad jeho oblíbený klub. Šťastná z nás pak uslyší, anebo si přečte v esemesce: Miluju Tě víc než Spartu. Bacha ale, abyste znala favority vašeho partnera, protože pokud fandí Slavii, dostala jste pravděpodobně právě košem.

Zvláštním levelem ve vyznávání lásky je hra na drsného siláka, který city z podstaty nenávidí právě za to, že ho občas doběhnou.

O to syrovější bývají jeho vyznání lásky: Miluji Tě, ačkoli nevím, co to je milovat. Nebo třeba: Kur.. drát mám Tě rád. Či vtipálek, který jedné z vás napsal: Má drahá, miluji tě úplně stejně jako Michaela Myerse, a to jsem ještě nikdy nikomu neřekl.

"Mužům originalita vcelku chybí," posteskly jste si. Je fakt, že když už nám pánové věnují unikátní vyznání, tak často spíš neúmyslně. "Třeba když napíší myluji tě, to odrovná každou z nás," napsala nám čtenářka na Facebook.

Připomněly jste nám i jedno z nejkurióznějších vyznání z rozhovoru s hercem Miroslavem Etzlerem, který vyprávěl, jak se jednou spletl a místo: Miluju tě lásko řekl své partnerce Vilmě Cibulkové: Lituju tě masko.

"Smála jsem se celé ráno, celý den a ještě i večer, jen když jsem si na to vzpomněla. Dodnes to občas s přítelem používáme a zní to naprosto skvěle," napsala čtenářka.

A my přidáváme ještě vítězné redakční vyznání, které přišlo jedné z nás: Jsi skvělá, povídá se s Tebou snad i líp než s ortodoxním Židem.