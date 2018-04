Umíte správně odpočívat?

Na otázku, jestli vědí, jak na odpočinek, reagovaly dotázané a velmi zaměstnané ženy různě: "To myslíte vážně?" zeptala se Simona Jíchová, šestatřicetiletá produktová manažerka. "Na relax není čas. Než odejdu do práce, musím vypravit všechny včetně svého muže. Během dne se nestíhám ani najíst, a když se vpodvečer vracím domů, čeká mě kolečko úkoly – večeře – manžel, který ,překvapivě‘ přijde z práce unavený. Pro mě je relax, když si večer dám skleničku vína a spokojeně usnu v křesle před obrazovkou."

Dvaačtyřicetiletá realitní makléřka Marcela Markvartová přiznává: "Asi to není úplně v pořádku, ale dost mi pomáhá si jednou za čas pořádně zaflámovat – opravdu to vyčistí hlavu. Zdravější to určitě je na dlouhých víkendových procházkách se psem, na ty chodím ráda, ale podmínkou je jít na ně sama, aby na mě nikdo nemluvil a já nad ničím nemusela přemýšlet."

Jednatřicetiletou mediální konzultantku Markétu Váňovou svým dotazem pro změnu přivedeme až k rozčilené ironii: "Běžně si na víkend zaletím do Milána nakoupit. Každé ráno cvičím jógu a třikrát týdně si skočím na relaxační aromaterapeutickou masáž. A až najdete ženskou, která má čas relaxovat, byla bych ráda, kdybyste nás seznámili, protože já žádnou takovou neznám."

Odpovědi na otázku, jak my ženy relaxujeme, završila moje sestra, matka dvou dětí, která pracuje jako grafička. Po chvilce hořkého smíchu přiznala: "Opravdový odpočinek pro mě nastává ve chvíli, kdy všichni odejdou z domova a já tam zůstanu sama. Vezmu si něco k jídlu, tlustou knihu, lehnu si do postele a čtu si tak dlouho, dokud nedočtu knihu, neusnu nebo se nesetmí." Poznáváte se?

Proč nechceme zastavit

"Ani jednu z uvedených aktivit bohužel nemůžu označit jako regeneraci," říká pražská psycholožka Alena Jarkovská. "Skoro můžu říct, že ženy se někdy bojí odpočinkem zastavit: pak by se možná začaly zamýšlet nad tím, zda to, co dělají, je baví a skutečně naplňuje. Zdánlivě snazší proto je udržovat se v šíleném tempu, kdy ,plníme‘, ,stíháme‘ a ,zvládáme‘."

Než se úplně zastavíte, bude potřeba zpomalit. Proto vám teď nabídneme první pomoc pro zvlášť perné dny. Americký psycholog Mike Moore, odborník na zvládání stresu, dal dohromady sedm bodů, které vám dopřejí pár minut odpočinku a probudí novou sílu:

1. Zhluboka a pomalu se nadechněte. Příliv kyslíku vám uvolní tělo a osvěží hlavu.

2. Když jsme ve stresu, tiskneme jazyk proti patru a máme zaťaté zuby. Vědomě uvolněte jazyk a povolte čelisti. Pak povolte všechny obličejové svaly.

3. Dejte si minutovou dovolenou. Na šedesát vteřin navštivte ve svých představách místo, kde je vám dobře.

4. Když děláte rychlé a zbytečné pohyby, zpomalte a donuťte se ke klidu.

5. Zasmějte se. Smích uvolňuje.

6. Poslechněte si krásnou písničku nebo oblíbenou skladbu z vážné hudby.

7. Pozorujte chvíli cokoliv z přírody. Strom, trávník, mraky, slunce.

Protiklady pomáhají

Abyste si opravdu důkladně odpočala, musíte nejdřív zjistit, co je pro vás to pravé. Sport? Meditace? Čtení? Spánek? Sex?

"Ráno si nemůžu vzpomenout, kam jsem den předtím zaparkovala auto. Cestou přes byt zapomenu, pro co jsem šla. Nepamatuji si, zda kroužky mých dětí končí v úterý ve čtyři a ve čtvrtek ve dvě, nebo naopak," vypráví marketingová manažerka Alena Majerová, která pracuje ,hlavou‘ a už dlouho svému výrobnímu nástroji nepopřála oddech. Pokud je to i váš případ, doporučuje Jarkovská odpočinek pohybem a naopak: "Všechny složky musí být v rovnováze – psychická, fyzická i duchovní. Pracujete-li fyzicky, doporučila bych vyvážit pracovní vytížení třeba četbou nebo získáváním nových znalostí. Lidé, kteří naopak sedí celý den před počítačem a něco vymýšlí, by měli psychické napětí odstranit sportem."

Tak takhle se nerelaxuje I ODPOČÍVAT SE MUSÍ UMĚT. RELAX ROZHODNĚ NENÍ: * Když v jedenáct večer padnete před obrazovku, deset minut sledujete seriál a pak usnete

* Když prospíte celý víkend

* Když se snažíte odreagovat domácími pracemi

* Když vtrhnete do nákupního centra a pobíháním mezi obchody se snažíte vyventilovat stres

Stačí dvacet minut

Oddělte dobu, kdy jste v práci, od doby, kdy jste doma. I když máte doma ,spoustu další práce‘, opustily jste pracovní prostředí a měly byste vnímat přechod do domácí, klidné zóny. "Je dobré si najít nějaký rituál, který bude právě tím předělem mezi pracovištěm a domovem. Nezáleží na tom, zda si dáte sprchu, přečtete si noviny nebo si uvaříte kávu, ale mělo by to být něco, co je pro vás příjemné. Rodina se naučí respektovat, že tohle je mámina dvacetiminutovka, a vám se tak podaří setřást ze sebe případné napětí, které si přinášíte z práce," říká Jarkovská. "Když si zvyknete dělat to pravidelně, je mnohem větší šance, že do svého života přinesete změnu. Není potřeba začít hned s dvouhodinovkou aerobiku třikrát týdně, protože vás to může brzy přestat bavit a necháte toho."

Najít a prosadit si svůj způsob odpočinku nebude snadné. Jste-li zvyklá po celodenním boji vyčerpaně padnout před obrazovku, těžko si budete do náročného programu řadit třeba hodinu jógy. Alena Jarkovská připomíná: "Dost lidí odkládá čas ,pro sebe‘ na imaginární ,později‘, až dokončím tenhle projekt, až bude po Vánocích klidněji, až v létě pojedu na dovolenou nebo dokonce až děti povyrostou. Jsme příliš orientovaní na budoucnost a neuvědomujeme si, že svůj život prožíváme právě teď." Jak ale z toho ven? Jak si ,zařídit‘ čas pro sebe?

Psycholožka nám prozradila jeden ,trik‘, který by vám v začátku mohl pomoci: "Napište si například hodinu jógy do diáře. Budete-li mít v ,programu‘ cvičení od 18 hodin, bude se vám hůř posouvat či rušit. Stává se tak větším závazkem, než když je nosíte jen v hlavě."

Běhejte pro štěstí

Pro většinu z nás, kteří celé dny sedíme v kancelářích nebo autech je pro pořádný relax nutný pohyb a sport. "Při fyzické aktivitě se vyplavují do těla hormony, které působí pozitivně na celý organismus – tělo i psychiku. Takzvané ,hormony štěstí‘ bojují proti depresi, podrážděnosti i únavě. Také snižují práh bolestivosti, pomáhají rozpouštět hněv, vztek a úzkost," vysvětluje doktorka Lenka Jandáková, která se zabývá psychosomatikou.

"Pravidelná fyzická aktivita není jen vhodný relaxant, ona pomáhá i léčit obezitu. Nejen spalováním tukové tkáně, formováním postavy, ale také navozením pocitu sebevědomí a sebedůvěry," dodává Jandáková.

Na čistě fyzické úrovni je pohyb neoddiskutovatelně prospěšný – posiluje cévní a dýchací systém, snižuje hladinu cukru v krvi a preventivně nás chrání před nemocemi pohybového aparátu. Pravidelný sport taky zvýší naši odolnost proti infekcím a chřipkám, takže se nebudeme celou zimu cítit jako ,praštění‘. A ještě jedna výhoda – sport vám zajistí i svěží mozek, který si dobře pamatuje a rychle přemýšlí.

"Fyzická aktivita, pokud samozřejmě není nijak přehnaná, snižuje riziko jak onemocnění těla, a to jak nádorových, tak psychických problémů včetně závislostí," říká doktorka Jandáková a připomíná: "Spokojenost samé se sebou navozuje spokojenost s ostatními a naplnění životem."

Z únavy se nevyspíte

Někdy jste tak vyřízená, že se v pátek odpoledne dokážete jen svalit do postele a prospat celý víkend? Nebo jste několik nocí za sebou zhlédla ještě i detektivku v jednu ráno a doufáte, že to ,naspíte‘ jedním dopolednem v posteli? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Únavu si sice můžete nastřádat, ale nedokážete ji zlikvidovat nastřádaným spánkem. Ten má svá pravidla a dostatek sil nám dodá jen ve správných podmínkách a správném dávkování.

Lenka Jandáková souhlasí: "Stejně jako si nemůžete ,naspat dopředu‘, není přirozené se vyspat jednou za týden. Pokud má být spánek osvěžující, musí být vyvážený a pravidelný." Někdy se ale stává, že ač spíte doporučených osm hodin denně, nebudíte se odpočinutí. Proč? Jandáková objasňuje: "Problémem může být například nedostatečné uvolnění ve spánku. Podaří se vám usnout, ale svalové napětí se neuvolní do té míry, aby byla možná hluboká relaxace. Pokuste se snížit tělesné napětí fyzickým cvičením nebo jinou relaxací a snažte se řešit problémy, které je můžou způsobovat. Pro klidný spánek si najděte alespoň pět minut denně, kdy se zamyslíte samy nad sebou," doplňuje doktorka Jandáková.

Únava je časovaná bomba CO SE STANE, KDYŽ NEBUDETE POŘÁDNĚ ODPOČÍVAT? 1. Zkolabujete fyzicky

Můžete jet na doraz několik měsíců. Jednoho dne ale váš organismus řekne jasné NE. Nevstanete ráno z postele a bude trvat dlouhou dobu, než se přetočený motor vašeho organismu vzpamatuje. 2. Zkolabujete psychicky

Když si budete dlouhou dobu namlouvat, že jste superžena, a pak se najednou zlomíte, dojde vám, jak jste slabá a křehká. Lepší je přiznat si meze své síly předem a nepřekračovat je. 3. Zničíte si všechny vztahy

Děti vystresované matky budou neurotické. Muže nebude bavit žena na pokraji pláče. Přijdete také o kamarádky, protože na ně nebudete mít čas.







Co takhle relax sexem?

Možná vy i váš muž pracujete stejně tvrdě, možná si práci v domácnosti a péči o děti dělíte stejným dílem, logicky byste tedy měli být stejně unaveni. Ale když si konečně vlezete do postele, zatímco vy jste schopna jen rychle usnout, váš muž se hodlá před spánkem uvolnit sexem. Kde na to bere síly? A chuť?

"Je velmi časté, že pro většinu mužů není složité vyladit se na sex i v poměrně komplikovaných podmínkách," říká sexuoložka Hana Fifková. "Není na tom nic zvláštního, souvisí to s odlišnou strukturou ženské a mužské sexuality. Mužská je výrazně podporovaná vysokou hladinou testosteronu, zatímco ženská je v tomto ohledu ,línější‘, samozřejmě mimo období začátku vztahu a takzvaného erotického zamilování. Většina žen obvykle potřebuje na sex pomalejší přípravu, což v podobné situaci není zdaleka samozřejmé," připomíná Fifková.

Jenže když jste vyřízená až na bod zlomu, nepřemluvíte se k sexu ani z té největší lásky. Zbývá se pokusit nějak z toho vybruslit. "Lidé by se spolu měli milovat nebo mít sex tehdy, kdy po tom touží oba. Dlouhodobé vynucování sexu se vždycky vrátí jako bumerang v podobě dalších komplikací," stojí na vaší straně sexuoložka. Tak to partnerovi vysvětlete a až si odpočinete, určitě mu to vynahradíte.