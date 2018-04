Umíte být za dámu? Vyžadujte po mužích galantnost

Začalo to nošením kalhot, pokračovalo řízením aut a končí to tím, že ženy jsou natolik soběstačné, že vlastně muže téměř nepotřebují. Nábytek si smontují samy, nebo si na to objednají firmu, úspěšně řídí nejen domácnost, ale i celé firmy.

Aby ve vysoce konkurenčním prostředí přežily, často opomíjejí fakt, že jsou stále ženy a přizpůsobují se svému okolí. Pak si stěžují, že jim - dámám - muži neotevírají dveře, nepomáhají do kabátu a sebemenší náznak galantnosti je překvapí, dokonce i vyděsí. Přitom taková dáma je na podobné chování zvyklá.

Co ale znamená být dámou? Přinášíme přehledné shrnutí:

Především je potřeba si uvědomit, že ženy a muži jsou opravdu dvě rozdílná pohlaví a snaha jednoho vyrovnat se druhému může skončit fiaskem. Ne nadarmo se říká, že lidé se k nám chovají tak, jak jim dovolíme.

Proč se tedy hned hnát ke dveřím jako první, nepočkat, aby nám muž odebral kabát nebo přisunul židli? Jsou to sice drobnosti, ale i ty dokáží příjemně potěšit.

Namítáte, že ten váš by to stejně neudělal? "Klidně a trpělivě v dané situaci čekejte, dokud ho to netrkne," myslí si módní návrhářka Liběna Rochová.

Významnou roli také hraje pověstné "mít se ráda", ale všeho s mírou. Rozhodně vás nenabádáme k narcismu.

Dáma také dokáže vážné životní situace řešit s noblesou a nadhledem, je silná, ale ne hrubá. "Vnitřní pocit klidu, vyrovnanosti, elegance, to všechno jsou atributy pravé dámy," dodává návrhářka.

Chcete být za dámu? Nemusíte chodit oblečená od hlavy až k patě v luxusních značkách a posledních módních trendech. Naopak. Kvalita převažuje nad kvantitou. A tady je přehled základních kousků, které by v šatníku neměly chybět a které vydrží mnoho sezon:

malé černé - vysoce univerzální kousek, který pomocí šperků a vysokých podpatků proměníte v model na večer, a pomocí klasického saka, šátku a elegantních balerín zase v denní variantu.

- vysoce univerzální kousek, který pomocí šperků a vysokých podpatků proměníte v model na večer, a pomocí klasického saka, šátku a elegantních balerín zase v denní variantu. košile v základních barvách (černá, bílá, béžová, šedá, apod.) - jedná se opět o kus oblečení, který vhodným stylingem užijete jak na pracovní schůzku, na procházku po městě i k výletu na venkov.

v základních barvách (černá, bílá, béžová, šedá, apod.) - jedná se opět o kus oblečení, který vhodným stylingem užijete jak na pracovní schůzku, na procházku po městě i k výletu na venkov. perfektně střižený kostým - ať už sukňový nebo kalhotový, pokud je skvěle střižený, vydrží poměrně dlouhou dobu. Ženám ve středních letech a starším návrhářka doporučuje pořídit si alespoň jeden kostým šitý na míru. "Vyjadřujete tím svůj statut," vysvětluje.

- ať už sukňový nebo kalhotový, pokud je skvěle střižený, vydrží poměrně dlouhou dobu. Ženám ve středních letech a starším návrhářka doporučuje pořídit si alespoň jeden kostým šitý na míru. "Vyjadřujete tím svůj statut," vysvětluje. džíny - u džínových kalhot dochází ke sporu. Někteří, včetně Rochové, tvrdí, že džíny nepatří do pracovního dne a hodí se pouze pro volný čas. Toto pravidlo většinou platí ve státní sféře, v bankách a dalších finančních institucích, a i tam leckdy dochází ke zmírňování dress codu. Sama návrhářka prý džíny opravdu nosí pouze mimo pracovní den.

Nezapomínejte na správné držení těla, shrbená záda nejsou pro nikoho atraktivní.

Možná čekáte ještě na klasické lodičky na podpatku, kupodivu ale nejsou podmínkou. I boty bez nebo na nízkém podpatku mohou být elegantní a uděláte v nich větší parádu, než ve vysokých lodičkách, ve kterých neumíte chodit a budete po ulicích neobratně klopýtat.

Diskutované bývají také punčochy a punčocháče. Absolutní zákaz mají lesklé modely. Zbytečně rozšiřují a působí nevkusně.

Měly by být velmi jemné, téměř neznatelné, nejlépe bez zesílené špičky i paty. Takové můžete vzít i do sandálků s otevřenou špičkou či patou, dbejte ale opravdu na to, aby byly punčochy velmi tenké.

Na večer si oblékněte černé nebo střídmé tělové. Pokud si chcete obout střevíčky s otevřenou špičkou nebo patou, zároveň se nechcete dopustit faux-pas (do takových bot se punčocháče nenosí), můžete vyrazit i bez punčoch, resp. punčocháčů, ale pouze v případě, že jsou vaše nohy "v kondici".

To znamená lehce opálené, depilované a případné vady na kráse (jizvy či modřiny) zamaskované. "Noha by prostě měla vypadat, jako by byla v punčoše," poznamenává odborník na etiketu Ladislav Špaček. K tomu perfektně poslouží punčochy ve spreji.

Významnou součástí oblékání jsou doplňky. Na toto téma by sotva stačil samostatný článek, v čem prý však podle Špačka často chybují, je volba vhodné kabelky, resp. její velikosti.

Každá žena by podle něj měla mít minimálně čtyři kabelky:

a) velkou - do té se vejde vše potřebné, co přes den potřebujete, klidně i malý nákup, líčidla, náhradní punčochy, kniha, pití a podobně.

b) byznys - typ kabelky, která je dostatečně pevná a poté, co ji postavíte na stůl, se nezhroutí v nepřehledný "vak". V takové se nepomačkají nejrůznější dokumenty.

c) menší kabelka na podvečerní večeři v restauraci či neformální příležitosti

d) psaníčko

Obsah kabelky se různí, avšak jsou nejčastější věci, které v ní nalezneme. Podívejte se do fotogalerie.

Veškerý dojem, který nastolíte svým postojem či oblečením, může pokazit nedostatek péče o svůj obličej. Nemusíte před zrcadlem trávit hodiny, úplně postačí základní péče.

Podle vizážistky Lucie Gibodové k takovým základním kamenům patří perfektní odlíčení, případně očištění pleti ráno a večer a použití denního i nočního krému.

Co se týká make-upu, nemusíte si malovat úplně nový obličej. "Základní make-up vám zabere deset až patnáct minut," říká vizážistka. Stačí podkladový make-up, korektor či rozjasňovač a řasenka.

Upozorňuje ale, že mnoho žen úplně zapomíná na péči o obočí, přitom právě obočí náš obličej dotváří a umí mu dát úplně jiný, atraktivní výraz. Je to podobné, jako když máte krásný obraz, ale nezarámujete ho. Takovým rámem je v obličeji právě obočí.

Milovnice minimalismu pak na večer mohou použít rtěnku, která v případě nouze nahradí i tvářenku.

Umění být dámou také obnáší umět odhadnout situaci. Možná vám připadá jasné, že si k táboráku určitě nevezmete pouzdrové šaty a vysoké podpatky, ale jsou ženy, které jsou toho schopné. Anebo opačného extrému, na slavnostní galavečer si obléknou džíny a tričko.

"Umět rozlišit, jaké oblečení pro jakou příležitost se hodí, je potřebnou vlastností každého člověka," tvrdí Ladislav Špaček.

I přes všechny poučky a doporučení však nezapomínejte být sama sebou. Být dámou rozhodně neznamená být škrobená a být obětí značek. Stačí zachovávat si důstojnost, vzbuzovat přirozený respekt a v neposlední řadě nechat se hýčkat!