"Umím si vážit dnů bez zloby a mráčků," říká HIV pozitivní

14:15 , aktualizováno 14:15

"Naučil jsem se dívat na svět jinýma očima a vážit si každého krásného dne bez zloby a mráčků," řekl čtenářům při on-linu sedmatřicetiletý Václav Strouhal, který už šest let žije s diagnózou HIV pozitivní. Host iDNES psal odpovědi sám a velký zájem ho mile překvapil. "Takových akcí by mělo být více," napsal do kroniky hostů. Rok poté, co se o své diagnóze dozvěděl, se stal předsedou společnosti AIDS pomoc. Odpovědi najdete ZDE.