Umělci: Hlavně klid a rodina

Zpěvák Ivan Hlas nemá rád megalomanské dary, ani předvánoční spěch. Se svými dětmi bude letos doma. Zpěvačka lidových písní Jarmila Šuláková má Vánoce ráda, protože lidé k sobě prý mají o svátcích blízko. Hvězda předválečného českého filmu Zita Kabátová vzpomíná na Vánoce svého dětství, kdy pouštěla do Vltavy kapra. Také pro zakladatele Divadla Semafor Jiřího Suchého jsou Vánoce spíše ohlasem z dětství. "Žiju sám a už to není vono. Jdu samozřejmě navštívit rodinu svého syna. Těším se na to celý rok, poněvadž je vidím strašně málo" řekl Suchý.

"Pro mě budou Vánoce trošku smutné, protože s námi poprvé nebude maminka. Na druhou stranu budeme mít určitě pod stromečkem nějaké překvapení. Jako rodina jsme se totiž domluvili, že letos uděláme soutěž o nejvtipnější a nejlevnější dárek," prozradil filmový režisér Karel Smyczek. Komik Josef Dvořák slaví už patnáct let Vánoce mimo Prahu na své chalupě.

Šéfdirigent České filharmonie Vladimir Ashkenazy, který stráví svátky ve Francii s rodinou svého syna, nehodlá o Vánocích pracovat. Stejně se zachovají i zpěvačka Helena Vondráčková, která stráví Vánoce v rodinném kruhu či Marek Eben. Ten se těší především na klid svátků.

Mnozí čeští umělci však do poslední chvíle prožívají prosinec hekticky v přípravách

předvánočních programů. Příkladem je Yvetta Blanarovičová. Ta připravuje s přáteli na pátek 22. prosince charitativní benefiční koncert. Další den jí zabere úklid divadla. Dárky proto bude kupovat až v neděli 24. prosince dopoledne.