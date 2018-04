Umělá sladidla: ano, či ne?

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

Občas problesknou zprávy, které zdaleka nejsou tak optimistické.

Výzkumy, které přinesou jednoznačné závěry, jestli jsou umělá sladidla (především aspartam) zcela bezpečná, budou určitě pokračovat a na trh budou přicházet nové výrobky.

Pokud se na tuto problematiku podíváme očima obézního člověka, musíme dojít k následujícím závěrům.

Důležitý je celý jídelníček

Zdravotní stav ovlivňuje mnohem více celková skladba jídelníčku než jedna drobná jednotlivost.

Absurdní je představa člověka, který za celý život nevezme do úst zeleninu, třikrát denně se cpe masem a uzeninami a nad nedopitým půllitrem piva by se pak rozčiloval nad údajnou hrozbou náhradního sladidla.

Vždy je nutno vzít v úvahu množství cukru, které každý den konzumujete. Jestliže někdo bez sladké chuti nepřežije ani pár hodin a v zájmu své linie vypije dva litry nápojů slazených náhradním sladidlem, může to představovat vážný problém.

Pokud je však součástí pestrého jídelníčku jogurt nebo jogurtové mléko se sladidly, což člověku pomůže vyvarovat se cukru nebo sladkostí, není se čeho obávat.

Cukr, který celý civilizovaný svět konzumuje v množství asi čtyřicet kilogramů na osobu a rok, skutečně zabíjí. A to tehdy, je-li příčinou těžké obezity nebo diabetu. Co je tedy skutečným zlem a co jen pseudostrašákem?

I mezi náhradními sladidly bývá rozdíl

Není sladidlo jako sladidlo. Starší generace - sacharin, cyklamáty - se už pomalu vytrácely ze scény, avšak v současnosti jimi bývají slazeny především limonády, které jsou nabízeny za podezřele nízké ceny.

Aspartam je sladidlo, které se skládá ze dvou aminokyselin. Vzhledem k tomu, že se tyto aminokyseliny běžně vyskytují ve stravě, měl by být zcela bezpečný.

Celkem je v Česku možno používat dvanáct druhů náhradních sladidel. Pro každý alternativní cukr je stanoveno maximální denní přípustné množství spotřeby.

Aspartam má z náhradních sladidel nejvyšší denní limit (40 mg na jeden kilogram tělesné hmotnosti, sacharin má tento denní limit 5 mg a acesulfam K 9 mg). I tato čísla dávají určité vodítko k výběru náhradního sladidla a k předběžné opatrnosti.

