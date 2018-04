Umějí muži dělat víc věcí najednou? Jen když je to baví, říká Iva Pazderková

Iva Pazderková

30 let

POVOLÁNÍ: herečka

RODINA: svobodná, bezdětná

"Poměrně brzy jsem se v životě dozvěděla, že u polévky se nepije, že kluci nebrečí, že se kočky nesnáší se psy, že ve špenátu je více železa než v jiných potravinách a že chytnu opar, když se po někom napiju. Také odmalička slýchám, jak z ženských, tak z mužských úst, že muži neumí dělat víc věcí najednou. A jaká je realita?

Jak probíhal průzkum? Padesátka mužů a stejný počet žen musela za osm minut vyřešit jednoduchý matematický problém, najít na mapě restauraci a načrtnout plán, jak by v imaginárním poli postupovali při hledání klíčů. Přitom je obtěžovaly telefonní hovory, které mohli a nemuseli přijmout. Kdo odmítl, musel odpovědět na znalostní test. "Ženy jsou schopnější přemýšlet, zatímco vykonávají další méně náročné úkoly," řekl profesor Keith Laws z University of Hertfordshire s tím, že ženy na rozdíl od mužů zvládaly vykonat všechny čtyři úkoly.

Klidně se během jezení polévky napiju a vážím si mužů, kteří se nestydí za svůj pláč. U mých rodičů běhá po zahradě leonberger a tři kočky a žijí v naprosté symbióze. Špenát miluju a nebojím se po konzumaci většího množství projít kolem magnetických předmětů. Také díky němu vím, jakou paseku může způsobit jedna špatně umístěná desetinná čárka, a ušetřila jsem lidstvu spoustu trápení tím, že se nevěnuji nějakému matematickému oboru. A opar se mi vyrazí, když mám oslabený imunitní systém, ať už piju po někom, nebo ne.

Jak je to tedy s těmi muži? Mnoho z nich – stejně jako já – například zvládá klasický trojboj sestávající z řízení motorového vozidla, jezení bagety a řešení pracovního telefonátu. Samozřejmě najednou. TŘI věci NAJEDNOU! Viděla jsem to na vlastní oči. Viděla jsem dokonce muže, kteří vaří ve čtyřech různých kastrolech čtyři různé pokrmy a u toho mluví o něčem jiném se svými kamarády. A můj přítel dokáže hrát on-line hru na počítači a sledovat fotbalový zápas také najednou. Ale už si se mnou u toho nedokáže povídat. To prý nezvládá, jelikož je to moc věcí najednou.

Podle mě je pes zakopán ve správné definici. Muži neumí dělat více věcí, které je nebaví nebo pro ně nejsou důležité. Jenže to je moc dlouhé. Takže ano, je to tak. MUŽI NEUMÍ DĚLAT VÍC VĚCÍ NAJEDNOU.

Benjamin Kuras

66 let

POVOLÁNÍ: spisovatel, publicista

RODINA: rozvedený, děti Tomáš a Richard

Kdyby se muži naučili vnímat (a chraň pánbůh dělat) několik věcí najednou, svět by přestal fungovat v lineárním čase logických postupů od východisek přes úkoly a řešení k cílům, výsledkům a závěrům a roztekl by se do nikam nesměřujícího a nic neřešícího věčna, v němž se pohybuje mysl ženská. ‚Nic neřešícího‘ znamená řešícího všechno ostatní, co muž nechá neřešené, protože to nevnímá, neboť má zaostřeno na svůj cíl.

Pochází to z dob jeskynních, kdy muži lovili mamuta, zatímco ženy sbíraly borůvky, rozdělávaly oheň, pražily placky a pečovaly o děti. Ulovený mamut je viditelný výsledek, zatímco sbírání, a péče o děti je jen průběžná a samozřejmá drobná údržba, aby se ten mamutí výsledek měl kde proslavit a nechat pochválit. Teprve pochvalou se muž dozvídá, že úkol splnil.

Mužské zaostření na cíl má výhody i nevýhody. Výhodou je ale jen tehdy, když zaostřuje na to nejpodstatnější a nenechává si odvádět pozornost. Klasický příklad najdeme v nedávných dějinách civilního letectví, kdy se po zřícení jednoho dopravního letadla ze záznamů černé skříňky zjistilo, že při selhání světel v kokpitu se oba piloti tak soustředili na opravu pojistky, že zapomněli řídit. Jejich poslední zaznamenaná slova byla "holy shit!" a "what the fuck?".

Neuropsychologické testy ame r i ckých univerzit už propočítaly, že když se muž snaží vnímat několik věcí najednou, jeho mysl se nedovede rozprostřít na všechny zároveň, nýbrž osciluje zaostřeně z jedné na druhou, přičemž ztrácí čtyřicet procent vjemů. Což by vysvětlovalo, proč muž bez ženy je taková nemotorná, bezmocná a komická troska.