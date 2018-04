Lidé se mi smáli a teď závidí, říká ruská módní ikona Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko se stala miláčkem a obdivovanou ikonou nejen ve své rodné zemi. Bývalá modelka se dala na dráhu módní návrhářky a buduje si jméno na celosvětové úrovni. Z lákavého objektu módních fotografů roste nepřehlédnutelná osobnost na evropské scéně.

Smáli se mi kvůli oblečení

"Není to tak dlouho, co se mi lidi smáli kvůli mému stylu oblékání," popisuje ruská návrhářka. Dlouhé, většinou květinové sukně a ruční výšivky se staly základem jejího šatníku a posléze i tvorby. Romanticky nabírané šaty během několika málo měsíců ale přestaly být pro spoustu lidí směšné a momentálně je Ulyanin vzhled více než v kurzu. Po celém světě se ji snaží napodobovat tisíce dívek a žen.

Zájem o tvorbu a osobnost nápadné Rusky roste raketovou rychlostí. Podmínky má jako Ruska značně ztížené, ale zároveň o dost jednodušší než zástupy ostatních. Jako manželka jednoho z nejbohatších ruských oligarchů nemusí řešit finance. Ovšem bez originálního stylu se z vás sledovaná celebrita, natož úspěšná módní návrhářka, nestane. Peníze tu hrají jen podružnou roli. Pomohou, ale úspěch nezaručí.

Očima autorky Z chudé holčičky, která se naučila v útlém dětství šít, se stala zářivá představitelka nové ruské generace módních ikon. Manželka pohádkově bohatého oligarchy působí v soukromí mile. Chová se skromně a přátelsky, svým zaměstnancům slušně děkuje, což nebývá u boháčů častým zvykem. Hovoří-li o módě, působí jako malá holčička, která je naprosto okouzlena v hračkářství plném panenek.

Před rokem se pustila do budování vlastní módní značky a okamžitě se vyšvihla do výšin, o kterých se ostatním začínajícím designérům může jen znát. Proč se nepřestavitelně bohatá Ruska rozhodla dát na dráhu módní návrhářky ve světě, kde se ruský původ bere spíše jako handicap? "Prakticky celý svůj život si šiji oblečení. Mám to ráda," svěřila se v zákulisí své pařížské přehlídky designérka a sběratelka haute couture v jedné osobě.

Byla jsem extrémně chudá

"Když jsem byla extrémně chudá, byl to pro mě způsob, jak vypadat jinak, hezky. Pokud si pamatujete, tak v osmdesátých letech prakticky neexistoval trh s oblečením. Jinou šanci jsem ani neměla. Musela jsem se to naučit, když jsem se chtěla hezky oblékat."

Její originální kousky nosí nejen zhýčkané krajanky s naditými peněženkami, ale také celebrity jako Dita Von Teese, Lady Gaga, Rita Oro či topmodelka Natalia Vodianova. V prvních řadě na její show v rámci pařížského týdne haute couture byste kromě nich našli i významné módní novináře, které dostat na přehlídku začínající značky je téměř nemožné. Nicméně Ulyana se stala tak velkým tahákem, že jsou ochotni běžet z přehlídky Chanel a opustit Karla Lagerfelda, jen aby viděli novou kolekci ostře sledované Rusky.

Pro peníze to nedělám

"Nedělám to pro peníze nebo slávu," tvrdí ruská módní ikona. "Baví mě to. Z koníčka jsem si udělala práci." Hrdě se hlásí ke svému původu a spolu s módní novinářkou Miroslavou Dumou, modelkami Natalií Vodianovou a Elenou Perminovou a návrhářkou Vikou Gazinskou představuje generaci nový módních ikon z východu.

Západ je jimi nadšen. Samy utrácejí za nejnovější kolekce slavných značek včetně nejluxusnějších modelů haute couture. Rozhodně je neschovávají v šatníku, ale běhají v nich po ulicích Paříže, Milána a Londýna. Vypadají jinak, oblékají se nápadně žensky, nebojí se vyčnívat z davu a jsou vždy dokonale upravené.

Ulyana se z rodného Ruska přestěhovala do Paříže, aby byla blíže milované módě a zároveň daleko od závistivých pohledů. "Většina lidí je agresivní vůči každému, kdo má úspěch, peníze nebo se snaží něco v zemi změnit," popisuje důvody stěhování manželka pojišťovacího magnáta Danila Khachaturova. "Raději závidí a nic nedělají, nesnaží se."

Ani celková atmosféra Ruska nekazí módní návrhářce náladu a chuť ukázat krásy rodného kraje. Její tvorba vychází z tradičních bábušek a sovětských animovaných pohádek. V jarní couture kolekci namíchala nepřehlédnutelný koktejl inspirovaný tradičními sovětskými animovanými pohádkami a americkými romány v čele s "Jihem proti Severu".

"Navrhuji pro všechny ženy, které chtějí vypadat krásně," říká Ulyana. Zatímco její první kolekce plně odkazovala na Rusko, ta současná na jaro a léto již nese výrazné prvky západní kultury. Romantická návrhářka vytvořila nápadnou linii plné bohatě nabíraných sukní. Šaty po vzoru Scarlett O'Harové sahají až zem, sexy overaly pro změnu odhalují nohy v celé jejich kráse.

Ručně malovaná, dřevěná psaníčka a nápadné klobouky slavného kloboučníka Stephena Jonese tvoří nedílnou součást celkového vzhledu, stejně jako extravagantně vyhlížející boty s mašlemi místo tkaniček.

Sergeenko klade velký důraz na ženské křivky. Boky a zadní partie zvýrazňuje na samou hranici nositelnosti. Designérka se nebojí teatrálnosti, za což sklidila od mnohých médií kritiku. Nutno však dodat, že patří mezi nováčky a má dostatek odvahy i sebevědomí postavit se vedle jmen jako Chanel, Dior, Valentino či Armani.

"Rozhodně se nepoměřuji s nikým z oboru. Líbí se mi Giambatista Valli, Karl Lagerfeld, John Galliano, obdivuji pány Dolceho a Gabbanu, ale rozhodně se k nim nepřirovnávám. Já jsem proti nim úplně malinká."