VIDEO: Paterčata na ultrazvuku. Spinkají i čurají

Pět miminek se má v děloze nastávající maminky čile k světu. Někteří spokojeně spinkají, jiní kopou, dokonce je vidět, jak jedno z miminek vyprazdňuje svůj močový měchýř.

Alexandra si vyprosila ještě poslední fotografii z ultrazvuku, kde jeden z jejích synů na ní spokojeně spí. "To je nejhezčí fotka, kterou mám, a připadá mi, že je na ní malej takovej baculatej," říká maminka.

Na ultrazvuk každý den

Za celé těhotenství, které trvá už více než třicet týdnů, byla Alexandra Kiňová na desítkách ultrazvuků. Nejdříve chodila dvakrát týdně, ale poslední týden už vidí na obrazovce své děti každý den.

"Přehlednost už je teď špatná, v tomto týdnu těhotenství již ultrazvuk neumožňuje například určení pohlaví jednotlivých plodů," vysvětluje lékař Jiří Vojtěch. A dodává, že podstatně lépe viděli lékaři tyto údaje ve 24. týdnu těhotenství, kdy se k nim do porodnice v Podolí Alexandra Kiňová dostala.

Tehdy také určili pohlaví tří dětí z pěti, dva jsou chlapci a jedna holčička. Zbývající zůstávají jako překvapení. "Doma už tipujeme. Já i moje maminka věříme, že tam budou alespoň dvě holčičky," říká s úsměvem Alexandra.

Velikost všech plodů je podle Jiřího Vojtěcha odpovídající stáří dětí a u všech je zhruba stejná, tedy asi 1 200 gramů. Kromě růstu kontrolují lékaři na ultrazvuku průtokové parametry, které ukazují, zda mají děti správnou výživu a jejich orgány dobře fungují.

"Tato vyšetření jsou důležitá i kvůli tomu, že u paní Kiňové nemůžeme natočit monitor, který běžně používám u těhotných. U paterčat totiž nejsme schopni takto srdíčko a průtok krve kontrolovat," vysvětluje lékař.

Celá porodnice na nohou

Porod má mladá maminka naplánovaný už na tuto neděli, a to hlavně ze zdravotních důvodů.

"Rizika jsou na obou stranách, pět dětí má pětinásobné nároky co do zásobení živinami a kyslíkem. Děloha paní Kiňové je teď nejvíce prokrveným orgánem v těle a jejími cévami prochází více než litr krve za minutu. Za čas už by mohla mít maminka i děti zdravotní problémy, a tak je teď bezpečnější provést císařský řez," vysvětluje lékař.

Na porod prvních českých paterčat je připraven tým těch nejlepších lékařů. V podrobném plánu operace je již uvedeno, jaký lékař se postará o které novorozeně. Je určený přesný počet porodníků i neonatologů, je posílený tým porodních asistentek i sester.

Podle slov gynekologa Jiřího Vojtěcha bude operace trvat zhruba hodinu, což je asi o třicet minut více než u běžného císařského řezu.