Omlazení pomocí ultrazvuku: Jaroslava má hladší pleť a odpočatý vzhled

Ultheraterapie je forma neinvazivního miniliftingu, při které se používá speciální přístroj. Ten umí zaměřit ultrazvuk na určitá místa v kůži: „Působí do hloubky 4,5 milimetru, 3,5 milimetru a 1,5 milimetru. To znamená do hloubky takzvané SMAS vrstvy, která dává oporu například tvářím či obočí,“ vysvětluje Eva Harapátová, korektivní dermatoložka z Medicom Clinic.

Co vás čeká, když se na takový zákrok vydáte? Hodinu před ním budete muset užít běžné analgetikum. Pak vám dermatolog na tvář aplikuje ultrazvukový gel, který okamžitě umožní ošetření speciálními hlavicemi, ve kterých ultrazvuk proudí. „Hlavicemi jezdíme po partiích, které chceme zvednout: bývá to především dolní část obličeje, tváře, oblast kolem očí a obočí,“ popisuje lékařka.

Od doktora na večírek

Hlavní výhodou metody je podle ní to, že nedojde k žádnému poškození vrchní části kůže. „Po jakémkoli jiném zákroku, jako je laser nebo chemický peeling, kůže většinou zčervená, vznikají na ní puchýřky, krustičky nebo stroupky. To se v případě ultheraterapie neděje,“ dodává Harapátová.

Pečujte o pleť Využijte výrazných slev na kosmetické služby, nebo kvalitní kosmetiku a nechte se hýčkat. S Raketa.cz je to snadné.



Právě to ocenila i Jaroslava Svobodová, která zákrok vyzkoušela. „Vybrala jsem si ho hlavně proto, že je neinvazivní, můžu hned po něm odejít domů, dokonce můžu večer vyrazit na party.“ Rozdíl začala pozorovat přibližně po dvou měsících od zákroku. „První měsíc jsem cítila v podstatě jenom brnění, teď už je vidět, že je kůže pevnější. I kamarádky říkaly, že vypadám odpočatě.“

To, za jak dlouho bude efekt viditelný, podle Evy Harapátové záleží hlavně na věku pacientky. „Za měsíc teprve začíná být něco vidět, maximum je pak tři až šest měsíců,“ dodává s tím, že výsledek vydrží přibližně dva roky. Pak je možné ošetření zopakovat.