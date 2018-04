Facelift bez skalpelu? Terapie ultrazvukem omladí i na několik let

„Ulthera je zkratka pro ‚ultrasound focused therapy‘. Je to jediný neinvazivní face lifting typu SMAS (to znamená, že se při něm vypíná podkožní vazivově-svalová struktura, pozn. red.), který je schválený americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a který zachová mimiku,“ vysvětluje Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic. „Aby byl zákrok účinný a efektivní, měl by být prováděn pouze s originálním přístrojem Ulthera.“



Když se kůže prohřeje

Žádný jiný přístroj totiž neprohřívá tkáň v takové hloubce: díky ultrazvuku ji Ulthera ohřeje na padesát stupňů Celsia, a tak dochází ke stažení kolagenu. Hlavním smyslem terapie je zastavit povolování pokožky – efekt není okamžitý, ovšem vnitřní zatažení a zkrácení kolagenových vláken tento proces zpomalí na několik let.

Jak zastavit čas V seriálu zkoumáme fenomén omlazování.

Jak funguje kosmetika, lékařské zákroky i výživa? Čtěte každé dva týdny.

Ultherapie je nechirurgický zákrok, proto je vítanou alternativou pro všechny, kteří se bojí zásahu chirurga, dlouhé a bolestivé rekonvalescence nebo taky vytvoření nepřirozené mimiky.



Jak ošetření vypadá v praxi? „Lékař pomocí hlavice vysílá cílené impulsy intenzivního ultrazvuku do hloubky až čtyř a půl milimetru, kde se dosahuje nejlepších liftingových výsledků. Vrchní vrstvy pokožky zůstávají neporušené,“ popisuje Yvonne Bergerová. „Pokožka reaguje na dodanou energii tím, že tvoří nový kolagen, díky kterému se postupně zpevní a vypne.“ Podle lékařky jde o nejsilnější neinvazivní metodu, efekt je patrný ještě rok až dva roky po zákroku.



Co byste měli vědět

Čtyři a půl milimetru je hloubka takzvané platysmy – vrstvy, ve které se dřív mohl pohybovat pouze plastický chirurg při operačním faceliftu. „Během tepelného působení ultrazvuku lze vnímat lehce nepříjemný pocit pnutí, někdy i lehkou bolestivost v místech odrazu od kosti. Tento pocit je jen dočasný a signalizuje, že jsme ovlivnili správné vrstvy kůže,“ dodává Yvonne Bergerová s tím, že bolest je možné zmírnit pomocí analgetik.

Vzhledem k vysoké energii ultrazvuku by ultherapii měl vždy provádět lékař. Po zákroku není třeba přijímat žádná speciální opatření, můžete pokračovat v běžných aktivitách. Dočasné jemné začervenání ustoupí během následujících hodin, několik dní po zákroku můžete cítit v kůži pnutí, může být citlivá na dotek nebo mírně oteklá. Výhodou je možnost ošetření po celý rok, ultherapie není omezená slunečním svitem. Protože nenaruší povrch pokožky, po zákroku nemusíte měnit kosmetiku, na kterou jste zvyklí.

Podívejte se, jak ošetření probíhá:

VIDEO: Ulthera terapie. Geniální a šetrná metoda omlazení povadlé kůže Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ultherapie je vhodná pro ty, které trápí začínající a středně pokročilé příznaky stárnutí: počínající nerovnosti dolních kontur, ztrátu napětí v oblasti tváří a počínající povolování spodní brady. Ošetření se hodí pro celý obličej včetně očního okolí. Velmi dobré jsou výsledky v oblasti horního rtu, pro který se moc zákroků nehodí, ale také v oblasti krku. Zákrok není jen doménou žen, i muži s jeho pomocí řeší například pokles horních víček.