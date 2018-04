Omládnout lze i bez řezání skalpelem. Nové metody dokážou malé zázraky

Spousta žen od určitého věku řeší vrásky a stopy času vůbec. Ty první se mohou objevovat velmi brzy. Záleží na životním stylu, jak se sebe pečujete, a významnou roli hraje samozřejmě genetika. S jemnými, povrchovými vráskami si umí poradit kvalitní kosmetika, s těmi hlubšími pak tolik populární injekce. Ať již botulotoxinové, nebo s nejrůznějšími výplňovými materiály. Zde si již léta umí korektivní dermatologie účinně poradit.

V zimě proti stárnutí Zimní měsíce představují nejlepší čas, kdy si nechat omladit a zlepšit svůj vzhled. Neinvazivní zákroky, zejména ty na bázi laseru, se totiž nemají rády se slunečními paprsky. Toho je právě teď minimum, a proto odborníci z řad chirurgů i dermatologů radí využít zimních měsíců k výraznějším zákrokům, které třeba v létě nejsou s ohledem na UV záření efektivní.

Ovšem projevy stárnutí nejsou pouze vrásky, ale také celkové ochabování kůže. Časem se povolují kontury tváře a obličej padá dolů. Na gravitaci jsou již injekce krátké. Co s tím? Řešením byl klasický facelift, kdy plastický chirurg uřízl převislou kůži a celý obličej natáhl.

Odborníci doporučují facelift neboli chirurgické vypnutí obličeje zralým ženám kolem šedesátky a výše. Tato náročná operace představuje totiž poslední stupínek v boji proti stárnutí. Není cesta zpět a navíc facelift provedený příliš brzy se opravdu nevyplácí.

Stačí se podívat na fotografie slavných padesátnic a šedesátnic, které tento zákrok podstoupily v momentě, kdy jim obličej začal ochabovat. Dnes vypadají nepřirozeně, operaci musela nejedna zopakovat, čímž se výraz tváře ještě více proměnil a z původní přirozené krásky zůstala jen její karikatura.

Jak ale vyzrát na povolené kontury a ochablost pokožky, která začíná u mnohých žen již po třicítce? S tím si odborníci dlouho lámali hlavu. Injekce nepomáhají, dosavadní lasery také neumějí změnit přirozené procesy probíhající hluboko v pleti, o pleťových krémech nemluvě. Zatímco se ještě v nedávné minulosti řešilo výraznější omlazení a zpevňování ochablých kontur obličeje pouze chirurgicky, v poslední době mají nové a skutečně účinné možnosti i korektivní dermatologové.

Bez nože a nakrózy

Odpadají problémy spojené s anestezií, rekonvalescencí, mnohdy problematickým hojením a následnými jizvami. Cestou k mladistvému vzhledu a zároveň zachování přirozeného výrazu obličeje jsou nové metody zvané ultherapie a mikrojehličková radiofrekvence.

Tzv. přepíchnutá tvář plná botoxu či výplňových materiálů či nepřirozeně vypnuté kontury a protažené koutky očí a úst, jak se tomu děje u jiných metod omlazování, již nehrozí. Princip obou metod spočívá v nastartování přirozeného procesu regenerace, kdy se aktivují oslabená kolagenní a elastická vlákna zodpovědná za pevnou, pružnou, hladkou a hustou pleť.

Vypnutí obličeje s pomocí nové metody Ulthera. Vlevo před zákrokem, vpravo týden po zákroku.

Ultherapie je na evropském trhu žhavou novinkou, která se rozšířila i na tuzemský trh. Provádí ji několik odborných pracovišť po celé republice. V čem je novinka zásadní? Hlavně ve výsledcích, které jsou opravdu viditelné.

Přirozený facelift

"Výsledky ultherapie jsou srovnatelné s klasickým chirurgickým liftingem," říká korektivní dermatoložka Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic. "Ovšem bez operace, anestezie, rekonvalescence, ztráty mimiky a celkového výrazu tváře. Věk obličeje se posune zpět s výrazným a naprosto přirozeným efektem." A navíc bez porušení svrchních vrstev pokožky.

Jedná se o ultrazvuk, který umožňuje lékaři působit několik milimetrů pod povrchem pokožky. Ošetřená kůže reaguje tvorbou nového kolagenu, který hraje stěžejní roli v pevnosti a mladistvé hustotě pokožky.

"Systém Ulthera má prokazatelný klinický účinek významného vypnutí, zahuštění a pozvednutí tkáně v obličeji proti směru působení zemské gravitace," vysvětluje doktorka Bergerová, která s novinkou pracuje již několik měsíců. Podle oficiálních materiálů se dosáhne viditelného efektu během dvou až tří měsíců a efekt přetrvává až pět let. Zkušenosti ošetřených pacientů však hovoří u okamžitém efektu.

Krása bolí

"Ihned po aplikaci jsem viděla výsledek," hovoří o své zkušenosti s ultherapií Gabriela Drobová, ředitelka Fashion TV pro Českou a Slovenskou republiku. "I na ostatních, podstatně starších ženách, které se mnou zákrok před půl rokem podstoupily, jsem zaznamenala okamžitý efekt." Gabriela byla jednou z prvních žen, které si novou metody vyzkoušely na vlastní kůži. O výsledcích hovoří s nadšením, zároveň však upozorňuje na bolestivost zákroku.

"Hodně to bolí, i přes tišící prostředky jsem se výrazné bolesti neubránila," říká osmatřicetiletá Gabriela. "Ale je to velmi účinné a stojí to za to."

Ještě nedávno šla výrazně ochablá kůže obličeje řešit chirurgicky s pomocí skalpelu a fyzického natažení. Nové metody pracují s přirozenými mechanismy pokožky.

Ultherapie se aplikuje pouze na oblast obličeje a krku. To možnosti frakční jehličkové radiofrekvence se neomezují pouze na tuto oblast, ošetřit lze i dekolt či ruce.

Jehličkami proti stárnutí

Princip jehličkové radiofrekvence spočívá v řízeném průniku sady tenkých jehliček do kůže, jehličky se dostanou do hloubky půl až tři a půl milimetru. "Následně dochází mezi jehličkami k uvolnění přesně cílené radiofrekvenční energie, která tepelně působí na kolagenní vlákna v podkoží, což vede k jejich stažení a následnému liftingovému, vyhlazujícímu efektu," vysvětluje dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.

Na výsledky si musíte počkat několik týdnů až měsíců, kdy probíhají změny v podkoží. Velkým plusem metody je fakt, že neřeší pouze viditelné známky stárnutí, ale i jiné kožní nedostatky. "Kromě vrásek a povadlosti pleti tuto metodu používáme také u pacientů s akné, jizvičkami po akné či rozšířenými póry," říká doktorka Wohlová. Radiofrekvenční energie působí také na mazové žlázky. Tepelně je poškozuje, což vede k jejich zmenšení a snížení produkce mazu.

Po ošetření počítejte s výrazným zarudnutím pleti, které během několika dnů zmizí. V ošetřované oblasti může dojít u citlivé pleti k mírnému krvácení a tvorbě drobných stroupků, ale i ty rychle mizí. Na rozdíl od laserového ošetření se tu lékaři nesetkávají s tvorbou tmavých hnědých skvrn. K hyperpigmentaci dochází v minimální míře. S odstupem několika měsíců lze zákrok ve stejné oblasti zopakovat.