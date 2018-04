Ulehčete si pečení cukroví. Víme, jak na to

1. Co můžete, dělejte vsedě.

Když už musíte stát, obujte si na to ortopedické pantofle. Jinak vás během několikahodinového maratonu u trouby rozbolí záda. Dobrý tip je vysoká pojízdná kuchařská židle, na které můžete vsedě jezdit po kuchyni.

2. Zbylo vám půl pytlíčku vanilkového cukru? Prosypejte jím cukroví v krabici, kam je ukládáte na odležení. Vanilka ho krásně provoní.

3. Aby se vám cukroví nedrobilo,

nechte ho chvilku dojít na plechu položeném na sporáku. Mírně zchladne a zpevní. Sundavejte ho plochou obracečkou a nechte úplně vychladnout na talíři.

4. Aby vám rodina cukroví „nezpracovala“ dřív,

než přijdou Vánoce, máte několik možností. Od nejoblíbenějších druhů udělejte hned dvojnásobnou dávku a krabici nebo dvě uložte na místo, kam nikdo nechodí (komora s vysavačem?).

5. Prosívání mouky přes síto není zbytečná ztráta času, zvlášť jestli už ji doma nějaký čas máte a ona slehla. Cukroví z prosáté a provzdušněné mouky bude kypřejší.

6. Pečete s dětmi? Kupte jim na jejich „hraní“ cihličku hotového těsta, se kterým se dobře pracuje a navíc vám nebude líto, když ho půlku sní nebo rozdrobí po kuchyni.

7. Zbytky rozdrobeného cukroví skladujte v jedné misce - těsně před Vánocemi ho můžete zpracovat do nepečených kuliček nebo „salámu“. Jen nesmí být připálené, dobrota by vám pak zhořkla.

8. Zbyly vám po pečení oloupané mandle?

Opražte je na pánvi na olivovém oleji a prosypejte mořskou solí. Máte zdravou chuťovku, která se hodí i jako obrana proti všudypřítomné sladké chuti.

9. Prý je potřeba při každém pečení alespoň jeden plech spálit, což se vám klidně může stát, zvláště pečete-li dva druhy naráz v troubě nad sebou. Spálený plech nechte odmočit a zbytek spáleniny dobře pustí horkým špenátem. Kyselina, která je v něm obsažená, rozloží i ty nejvíc zkaramelizované a zuhelnatělé kousky.

10. Zdobíte cukroví hotovou čokoládovou polevou v sáčku a nespotřebovali jste všechnu?

Klidně ztvrdlý pytlíček uchovejte v ledničce a použijte příště. Poleva poslouží i jako nouzové cukroví. Když budete vytlačovat kolečka nebo „bobečky“ na pečicí papír, posypete je cukrovým zdobením a necháte vychladnout, máte čokoládové jednohubky jedna báseň.

11. Vejce nikdy neklepejte rovnou do mísy s těstem. Vyklepněte ho do hrníčku, abyste mohli zkontrolovat, jestli je v pořádku (soustřeďte se hlavně na barvu a případný zápach). Pokud jich potřebujete víc, rozklepněte do hrníčku každé zvlášť. Pukavec může být klidně vejce páté a je škoda zničit kvůli jednomu vajíčku čtyři předchozí, nebo dokonce celé těsto.

12. Bílky na sníh šlehejte bez přestávky,

dokud neztuhne - jinak totiž zvodnatí a už ho nevyšleháte. K rychlejšímu ztuhnutí pomůže několik zrnek soli nebo pár kapek citronové šťávy.

13. Hladšího těsta docílíte rychleji,

když je budete míchat pouze v jednom směru.

14. Pozor na horkovzdušné trouby - nastavte si pečení na teplotu cca o 20 stupňů nižší než u trub elektrických nebo plynových.

15. Formičky na vánoční cukroví nikdy nemyjte saponátem, pečivo by nešlo vyklopit. Vypařte je horkou vodou a vytřete dosucha papírovými utěrkami.

16. Příliš řídkou marmeládu zahustíte rozemletými piškoty, do tekutějších povidel zase můžete přidat perník na strouhání.

17. Pokud krájíte lepivé potraviny, jako je kandované ovoce, fíky nebo datle, ponořte před krájením nůž do hladké mouky.

18. Ořechy ve skořápkách mnohem snáz vylouskáte, když jsou zmrazené. Mandle oloupete tak, že je v misce zalijete vroucí vodou, necháte je chvíli namočené a pak každou mandli ručně zbavíte slupky. Lískové oříšky zbavíte slupky tak, že je nasucho za stálého protřepávání opražíte v plechovém hrnku, až začne slupka praskat, poté je promnete v čisté utěrce.

19. Jestliže do těsta přidáváte kakao, prosijte ho a smíchejte s moukou. Nebudou se vám tak v těstě tvořit hrudky.