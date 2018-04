Uklízení pomáhá odbourávat kilogramy

Pro ty, kteří se nedonutí navštívit posilovnu a přesto by rádi udělali něco pro svoji postavu, přišli američtí vědci se zajímavým zjištěním. Stačí se vrhnout na běžné domácí práce a kilogramy půjdou dolů stejně jako v posilovně. Vědci se domnívají, že rotopedy a zdvihání činek nejsou jediným způsobem, jak spálit kalorie. Procházky se psem, sekání trávníku, mytí podlah nebo nádobí může být pro lidské tělo stejně efektivní.„Lidé by se měli vrátit ke starým způsobům péče o domácnost a brát to spíše jako dárek než trest,“ míní autor studie, profesor Harvey Simon z Harvard Medical School. „Při domácích pracích můžete sklidit stejné blaho jako v posilovně, navíc jde o cvičení, u kterého se tolik nezapotíte. Vše, co člověka donutí k pohybu – od zahradničení po sex, je dobré pro zdraví,“ dodává profesor Simon, podle kterého může pravidelný pohyb, zahrnující například mytí auta nebo hra na jakýkoliv nástroj, snížit riziko onemocnění srdce až o čtyřiaosmdesát procent.