Vyhoďte vše, co vám nedělá radost. Japonka razí úklidový minimalismus

Už od mala milovala skládání oblečení a vyhazování přebytečných věcí. Přiznává, že je úklidová fanatička,a tak svou zálibu proměnila v profesi. Pořádá přednášky a konzultace ve firmách i domácnostech.

Její úklidová metoda KonMari se rozšířila z rodného Japonska do Spojených států a uklízejí podle ní i slavné herečky. Časopis Time ji zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí roku 2015. Svou metodu popsala v bestselleru The Life-changing Magic of Tidying Up. V češtině tato knížka vyšla pod názvem Zázračný úklid.