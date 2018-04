To vám vyrazí dech. Neobvyklé dárky, které by vás nenapadly

Zapomeňte na Ježíška, betlém, Santu nebo soba. Letošní Vánoce jsou ve znamení mořské panny. Alespoň na internetu. V zahraničních on-line obchodech jde totiž na dračku deka ve tvaru ocasu mořské panny. Připomíná pletený spacák, který má na konci ploutev. Můžete se tak zachumlat dovnitř a nehrozí, že by vám deka sklouzla.

Stačí si jen vybrat, jestli růžovou, fialovou, zelenou či modrou, nebo tu s vánočním motivem. Barev a velikostí je na výběr nepřeberné množství. Váš rybí ocásek dokonce může ladit s vaším obývákem. Deka proto potěší jak malé princezny, tak i ženy, které si potrpí na neotřelé doplňky do bytu.

Cestovatelské tričko

Pokud vás nebaví válení před televizí, ale raději podnikáte výlety do světa, určitě oceníte tričko s ikonami (podívejte se, jakých 39 obrázků stačí na domluvu). Je to ideální pomůcka pro všechny vášnivé cestovatele. Pokud by se v odlehlých končinách nemohli domluvit ani rukama a nohama, tričko jim u domorodců pomůže. Stačí pouze ukázat na jednu z ikonek a i ten nejnatvrdlejší domorodec hned pochopí, že umíráte žízní nebo se potřebujete dostat na letiště.

Tričko s názvem IconSpeak vymysleli po jednom alkoholovém večírku tři Švýcaři, kterým se uprostřed Vietnamu rozbila motorka. „Mnohokrát se nám stalo, že jsme se kvůli jazykové bariéře nebyli schopni domluvit. Jediné, co pomáhalo bylo malování symbolů a znamení na papír nebo na zem. Došlo nám, že bude naprosto skvělé mít set nějakých základních ikon, na které stačí ukázat a lidé vám budou rozumět.“ říkají George, Steven a Florian.

Kabát pro bezdomovce

Advent je čas dobrých skutků. Pokud máte tedy silné sociální cítění, může vás k pomoci potřebným inspirovat kabát pro bezdomovce. Jedná se o univerzální kus oděvu, který se dá během chvilky přetvořit ve spacák. Je voděodolný, a naplněný speciálním izolačním materiálem, aby udržoval lidské tělo v teple a suchu i během chladných zimních měsíců. A když se oteplí, může se kabát složit do vaku, který se dá nosit na ramenou.

Univerzální kabát vyrábí nezisková organizace The Empowerment Plan z amerického Detroitu, která pomáhá lokální komunitě lidí bez domova. Šijí ho rodiče-samoživitelé bez přístřeší, a dále pak putuje k lidem, kteří ho potřebují. Rodiče dostávají minimální mzdu a jsou tak schopni zajistit základní finanční stabilitu pro sebe i své děti. Výroba jednoho spacáko-kabátu stojí 100 dolarů, tedy něco okolo dvou a půl tisíce korun. K bezdomovcům ale putuje zadarmo, vše jde z charitativních příspěvků, které organizaci posílají obyčejní lidé nebo korporace. „Od našeho založení před čtyřmi roky jsme našli práci už 30 lidem a pomohli jim i najít bydlení. Přes 15 tisíc kabátů jsem rozdali lidem bez domova napříč Spojenými státy a Kanadou,“ uvádí zakladatelka TEP Veronica Scott s tím, že chce expandovat i do Evropy, konkrétně Velké Británie.