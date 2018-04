Úhoř je oblíbenou pochoutkou Švédů

400 g úhoře * 1 řapíkatý celer 1 bulva celeru * 3 mrkve * 2 petržele * cibule * bobkový list * sůl * bílý pepř * 01 l bílého suchého vína * 0,2 l smetany (33%) * mouka * máslo * 1 malá červená řepa * kopr * bílá veka * polévkové koření (aroma, vegeta) * 1 polévková lžíce kudrnkyStaženého úhoře vložíme spolu s mrkví, petrželí, bulvou celeru a cibulí do vody – asi 1 1,2 l. Osolíme, přidáme sůl, bobkový list, cibuli a víno. Vaříme na mírném ohni, až je úhoř měkký a maso se odlupuje od páteře. Úhoře i se zeleninou vyndáme, maso z něj obereme a odložíme stranou. Zeleninu nakrájíme na drobno a vrátíme zpět do polévky. Opraný řapíkatý celer nakrájíme na kousky dlouhé asi 2 – 3 cm, přidáme do polévky a vaříme do měkka. Polévku svaříme asi na 1 l obsahu a lehce zahustíme máslovou jíškou. Dobře provaříme. Do hotové polévky přidáme nastrouhanou červenou řepu a smetanu. Již nevaříme. Dochutíme polévkovým kořením. Na talíře rozdělíme úhoří maso a zalijeme polévkou. Sypeme nasekanou kudrnkou a koprem. Přidáme krutonky z bílé veky opečené na másle.800 g úhoře * 1 menší bulva celeru * 2 mrkve * 2 petržele * 1 větší cibule * bobkový list * čerstvý tymián (asi 4 snítky) * 1 snítka rozmarýnu * 0,3 l bílého suchého vína (například ryzlink, MillerThurgau apod.) * 0,2 l bílého vinného octa * 0,5 l vody * sůl * máslo na opečení úhoře * 1 lžíce cukru * může být i čerstvý kopr (ale nemusí) * bílý mletý pepř * zakysaná smetanaÚhoře nakrájíme na špalíky dlouhé 5 až 8 centimetrů. Osolíme, přidáme bílý pepř a necháme zprudka opéci na másle (nesmí být propečený). Pak vložíme maso do vhodné nádoby a zalijeme marinádou z kořenové zeleniny. Na ni svaříme vodu, vinný ocet, suché bílé víno. Přidáme čerstvý tymián a rozmarýn, bobkový list, celý bílý pepř a nastrouhanou mrkev, celer a petržel. Převaříme a necháme zchladit. Úhoře naskládáme do vhodné nádoby a zalijeme marinádou. Mezi každou vrstvu vložíme tymián a rozmarýn. Chuť můžeme vylepšit několika snítkami kopru. Zatížíme a necháme marinovat 48 hodin. Podáváme s omáčkou z osolené zakysané smetany s čerstvým koprem a s tmavým chlebem. Pro tuto přípravu je vhodná i makrela.800 g úhoře * 1 větší bulva celeru * 1 řapíkatý celer * bobkový list * celý bílý pepř * sůl * petrželová nať * 0,4 l suchého bílého vína * vodaÚhoře naporcujeme na kousky asi o 100 g, osolíme, posypeme nastrouhaným celerem a nakrájeným řapíkatým celerem, přidáme koření a zalijeme bílým vínem a vodou v poměru 1:1, aby byl úhoř lehce potopen. Vaříme (ne varem!!) do měkka. Měkkého úhoře vyjmeme a zeleninu dovaříme do měkka. Teplého úhoře připravíme na talíře spolu se zeleninou a posypeme zelenou petrželkou. Podáváme se suchým vařeným bramborem a hořčicovo-medovou omáčkou.Omáčka: 4 lžíce plnotučné hořčice * 1 lžíce dijonské hořčice * 4 lžíce medu * sůl * pár kapek citronové šťávy * 2 lžíce olivového oleje * 2 vrchovaté lžíce sekaného kopruVše dobře promícháme. Je-li omáčka ještě příliš ostrá a nakyslá, přidáme lžíci medu.