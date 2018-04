Uháčkujte si jarní louku

KOUZELNÁ ZIMNÍ ZAHRADA

Potřebuje váš starý polštář z pohovky nový kabát a vy máte čas, chuť a plnou tašku zbytků vln a bavlnek? Uháčkujte tolik různých druhů kytiček (třeba podle návrhů nahoře), kolik je potřeba, a přišijte je jednu vedle druhé na starý povlak polštáře. Čím víc barev se na něm vystřídá, tím lépe. Jen nekombinujte tlusté a tenké příze, povlak by se kroutil.

1. Do základního kolečka z dlouhých sloupků uháčkujte obloučky z řetízků a ty pak obháčkujte.

2. V poslední řadě střídejte krátké a dlouhé sloupky.



3. V poslední řadě střídejte 5 dlouhých a jeden krátký sloupek.



4. Viz obr. 1, základní kolečko je z krátkých sloupků.



5. Viz obr. 3.



6. Do hotového květu z obrázku 3 vháčkujte vnitřní kroužek okvětních plátků.

ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO



Stačí, když zvládnete krátké a dlouhé sloupky, a nic vám nebrání za večer u televize vyrobit celý růžový sad nebo pivoňkovou zahradu. Nedržte se přesného návodu, ale improvizujte se zbytky bavlnek, které máte doma. Vypárat to můžete vždycky.

1. Uháčkujte řetízek tak dlouhý, jak dlouhý má být lístek, a do něj vháčkujte krátký sloupek, řadu dlouhých sloupků a nakonec zase krátký sloupek.

2. Základ květu tvoří kolečko. K němu budete přišívat okvětní plátky. Plátky mají v první a poslední řadě menší počet ok, aby byly prohnuté.

3. Až bude květ dostatečně velký, přivažte k němu zespodu tolik zelených lístků, kolik jich tam má 'originál'.

4. Všechno pevně prošijte nití stejné barvy, jako má květ, a pak přišijte na čepici, šálu, kabelku nebo cokoliv, co potřebuje vykvést.

KYTKY NEBO KNOFLÍKY?



Tenká flaušová deka se hodí na kolena při čtení v ušáku nebo jako přehoz přes záda u sobotní ranní kávy. Koukáte na ni už moc dlouho a potřebovala by nějak vylepšit? Uháčkujte do spirály různě velká kolečka, prošijte kontrastní bavlnkou a uvažte uzlík. Kromě jednoduchých květů (nebo jsou to knoflíky?) můžete deku ozdobit i prošíváním. Procvičte si jednoduchý zadní steh.