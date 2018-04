Udržujte si štíhlý pas, může to být cesta k dlouhověkosti

Zpozornět by měli i ti, kteří si nemusí hlídat svou váhu. Příliš velký objem pasu může být totiž nebezpečný i pro lidi, kteří mají jinak normální váhu, tedy nejen pro ty obézní či s nadváhou.

K takovým závěrům dospěla nová americká studie, která sledovala zdravotní stav více než 100 tisíc lidí během devíti let.

Hlídejte si obvod pasu

Studie zjistila, že široký pas zdvojnásoboval riziko úmrtí. Hrozilo všem lidem, kteří měli v pase příliš mnoho centimetrů, ať už to byli lidé s normální váhou nebo obézní jedinci. Vědci dokonce zaznamenali, že spojitost mezi velikostí pasu a rizikem úmrtí byla nejznatelnější u žen s normální váhou.

"Je důležité hlídat si pas stejně jako vaši váhu," řekl Eric J. Jacobs, vedoucí autor studie a epidemiolog z American Cancer Society v Atlantě. "Jestli se vám zvětšuje pas nebo když musíte měnit velikost svých kalhot, jsou to varovná znamení, že je načase začít lépe jíst a více cvičit. I když je vaše váha normální."

Kolik centimetrů zvyšuje riziko úmrtí?

Doktor Jacobs a jeho kolegové sledovali více než 48 tisíc mužů a 56 tisíc žen ve věku přes padesát let, a to v období od roku 1997 do roku 2006. Během studie zemřelo téměř 15 tisíc sledovaných lidí.

Nebezpečný obvod pasu, který podle amerických odborníků dvojnásobně zvyšoval riziko úmrtí, byl 119 cm a více u mužů a 106 cm a více u žen. Mezi ženami s normální váhou měřenou podle BMI (body mass index) se riziko úmrtí zvyšovalo asi o 25 procent za každých deset centimetrů navíc.

Objem pasu byl pro účely studie měřen běžným krejčovským metrem obtočeným kolem pasu těsně nad pupkem.

Studie doktora Jacobse byla víceméně jen pozorovací a smrt sledovaných lidí mohla být způsobena i jinými faktory. Vědci vzali v úvahu také rizikové faktory pro špatné zdraví jako je kouření a alkohol.

Hrozí srdeční onemocnění i rakovina

Široký pas a objemnější břicho jsou již dlouho považovány za rizikové faktory pro srdeční onemocnění. Tuk uskladněný za břišní stěnou může být více škodlivý než tuk na bocích a stehnech. Velký objem pasu je spojován s větším množstvím viscerálního (vnitřního) tuku kolem břišních orgánů. Ten obsahuje bílkoviny a hormony, které přispívají k různým zánětům, ovlivňují zpracovávání inzulínu a zvyšují hladinu cholesterolu.

Nová americká studie však upozorňuje i na zvýšené riziko úmrtí na rakovinu, selhání dýchání i jiné příčiny, za které může množství tuku v břišní oblasti.

Doktor Jacobs podotýká, že i když může být zmenšení velikosti pasu poněkud obtížné, i malé změny mohou mít významný efekt na celkové zdraví. "Existují jasné důkazy, že lepší stravování a více cvičení sníží velikost pasu a spálí břišní tuk," řekl Jacobs. "Dokonce i mírná redukce velikosti pasu o 3 až 5 centimetrů může být dost prospěšná." Podle doktora Jacobse by objem pasu u mužů neměl přesáhnout 101 cm a ženský limit je 89 cm.

Sedy-lehy vás břicha nezbaví

Ne všichni odborníci věří výsledkům rozsáhlé Jacobsovy studie. Doktor Samuel Klein, expert na obezitu z Washingtonské lékařské univerzity v St. Louis tvrdí, že odstranění břišního tuku nevede ke zlepšení zdraví.

Viníka je podle něj třeba hledat jinde a i když studie ukazuje spojitost mezi velikostí pasu a úmrtím, neurčuje přesně kolik břišního tuku je nebezpečné pro normální jedince, lidi s nadváhou a obézní osoby.

"101 centimetrů pro muže a 89 centimetrů pro ženy je pro mnoho lidí irelevantní," řekl Klein. Přesto však souhlasí, že je zapotřebí zbavit se nadměrného břišního tuku. Radí proto nízkokalorickou stravu a aerobní cvičení, chůzi nebo jízdu na kole. Stejně jako mnoho jiných odborníků i on tvrdí, že sedy-lehy jsou zbytečné a břišního tuku vás nezbaví.