Udělejte si sladké Velikonoce s tvarohovými a kynutými dezerty

Jogurtový cheesecake

Příprava: 10 minut + 45 minut pečení + 60 minut chladnutí

* 400 g ricotty nebo lučiny

* 60 g třtinového cukru

* 4 vejce

* 400 g bílého smetanového jogurtu, např. choceňský

* 50 ml kokosového likéru

* trochu másla na vymazání formy

1. Troubu si předehřejeme na 150 stupňů. V míse utřeme ricottu, vejce, cukr, vmícháme jogurt, kokosový likér. Vše vymícháme na hladký krém. Formu o objemu cca jeden litr vymažeme máslem nebo vypláchneme vodou a vyložíme potravinovou fólií vhodnou na pečení. Do připravené formy přelijeme jogurtovou směs.

2. Do pekáčku postavíme nádobu s krémem a kolem nalijeme vroucí vodu, aby sahala nejméně do poloviny. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 45 minut. Potom troubu vypneme a další hodinu necháme formu v zavřené troubě. Poté vyjmeme, necháme úplně vychladnout, přikryjeme a dáme ztuhnout do lednice. Opatrně vyklopíme na tác a podáváme.

Cheesecake s rozinkami

Na formu o průměru 23 cm

Příprava: 20 minut + 10 minut předpečení a pečení + 25-30 minut chlazení

Na podklad:

* 300 g máslových sušenek

* 100 g másla + trochu na vymazání

Na náplň:

* 600 g měkkého tvarohu plnotučného

* 200 ml zakysané smetany

* 4 vejce

* 50 g krupicového cukru

* 50 g rozinek

* 2 lžíce vanilkového likéru

* jemně strouhaná kůra z 1 bio citronu

* 1 lžíce citronové šťávy

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů a dortovou formu vyložíme pečicím papírem a potřeme ho máslem. Dno formy zvenku dobře obalíme alobalem. Rozinky propláchneme teplou vodou,necháme okapat a namočíme do vanilkového likéru. Sušenky rozdrtíme válečkem v mikrotenovém sáčku. Rozpuštěné máslo smícháme se sušenkami a upěchujeme skleničkou s rovným dnem na dno formy. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme 10 minut dozlatova.

2. Vyjmeme z trouby, teplotu snížíme na 160 stupňů a podklad necháme vychladnout. V míse prošleháme suroviny na náplň. Krém vlijeme na předpečený korpus, formu vložíme do pekáče s vroucí vodou, která by měla sahat asi do poloviny, a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme ve vodní lázni 25-30 minut. V pootevřené vypnuté troubě necháme dort chladnout asi hodinu. Vychladlý jej přetáhneme fólií a dáme ztuhnout nejlépe do druhého dne do lednice.

Cheesecake se sušenkami a čokoládou

Na formu o objemu 1 litr

Příprava: 15 minut + 35-40 minut pečení

* 250 g hranatých sušenek (např. bebe)

* 50 g másla

* 50 g mletých mandlí

Na náplň:

* 350 g plnotučného tvarohu

* 250 g mascarpone

* 100 g měkkého kozího sýra

* 50 g cukru krupice

* 4 vejce

* 50 g rozinek

Na ozdobu:

* bílá čokoládová poleva, hotový výrobek

* tmavá čokoládová poleva, hotový výrobek

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Formu vyložíme pečicím papírem a potřeme máslem. Asi 150 g sušenek podrtíme a smícháme s rozpuštěným máslem a mandlemi. Vše upěchujeme na dno formy a 10 min. předpečeme.

2. Teplotu snížíme na 160 stupňů. Suroviny na náplň promícháme. Část krému nalijeme na vychladlé těsto, proložíme sušenkami, opět zalijeme krémem a poklademe sušenkami. Končíme krémem.

3. Formu vložíme do pekáčku s vroucí vodou, která sahá asi do poloviny. Pečeme ve vodní lázni 25-30 minut. Dort necháme hodinu chladnout v pootevřené troubě. Potom vyjmeme a necháme vychladnout a ztuhnout v lednici. Cheesecake vyklopíme na tác, potáhneme bílou čokoládou a ozdobíme tmavou čokoládovou polevou.

Tvarohový dort

Na dortovou formu o průměru 26 cm

Na těsto:

* 300 g hladké mouky

* 200 g másla nebo hery

* 100 g moučkového cukru

* 2 žloutky

Na náplň:

* 1 kg měkkého plnotučného tvarohu

* 5 vajec

* 200 ml smetany 33%

* 100 g třtinového cukru

* kůra ze 2 velkých citronů, bio

* 100 ml vaječného koňaku

Na dokončení:

* 200-250 ml zakysané smetany

* 50 g marcipánu

* 2 lžíce meruňkové zavařeniny

* marcipánové květy či jiné ozdoby

1. V míse hnětačem zpracujeme mouku, máslo, žloutky, cukr a špetku soli na těsto a dáme odležet. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů a dvě stejně velké otevírací dortové formy vyložíme na dně pečicím papírem a potřeme máslem.

2. Těsto rozdělíme na 2 díly a vyválíme dvě kruhové placky. Obě těsta pečeme asi 15 minut dozlatova. Troubu stáhneme na 160 stupňů.

3. V míse prošleháme všechny suroviny na náplň na krém, nalijeme na těsto a pečeme 60 min. Vychladlý dort vyndáme z formy, povrch a boky potřeme kysanou smetanou. Na dort opatrně položíme druhý korpus a potřeme zavařeninou. Z marcipánu vyválíme pás kolem dortu a ozdobíme cukrovými květy či jinými ozdobami a dáme ztuhnout a odležet do chladničky.

Kynutý věnec s rozmarýnem

Na jeden věnec

Příprava: 40 minut + 2,5-3 hodiny kynutí + 30-35 minut pečení

* 500 g polohrubé mouky

* 80 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* špetka soli

* kůra z citronu, bio

* 1 lžíce cukru krupice

* 150-200 ml vlažného mléka

* 150 g rozpuštěného másla

* 4 žloutky

* 50 g oloupaných mandlí

* 50 g rozinek

* 1-2 lžíce rumu

* 1 vejce na potření

* 1 snítka rozmarýnu

* trochu hladké mouky na posypání těsta a moučkového cukru na poprášení

1. Do misky rozdrobíme droždí a rozmícháme je s lžící krupicového cukru na kašičku. Přilijeme vlažné mléko, vmícháme lžíci mouky a umícháme hladké těstíčko. Misku přikryjeme a necháme v teple vykynout. Rozinky spaříme horkou vodou, necháme okapat a zalijeme rumem. Mezitím smícháme prosátou mouku (trochu dáme stranou), moučkový cukr, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru. Do směsi vlijeme kvásek, žloutky a nakonec rozpuštěné vlažné máslo. Přidáme rozinky a sekané mandle. Těsto dobře vypracujeme.

2. Když se těsto přestane lepit, přendáme ho na pomoučený vál a dále zpracováváme rukama a podle potřeby podsypáváme zbylou moukou, až vznikne hladké tužší těsto. Vypracované těsto dáme do mísy, poprášíme moukou, překryjeme a necháme kynout v teplé místnosti.

Během kynutí těsto 2-3krát krátce propracujeme.

3. Vykynuté těsto rozdělíme na dvě nebo tři části a vyválíme z něj válečky, které spleteme do copu a spojíme do věnce. Přeneseme jej na plech vyložený pečicím papírem, potřeme vejcem, zapícháme do něj jehličky rozmarýnu a necháme znovu nakynout. V troubě předehřáté na 200-220 stupňů jej zprudka 5-10 minut zapékáme. Pak zmírníme teplotu na 170 stupňů a zvolna dopékáme, celkem to trvá 30-35 minut. Vychladlý věnec před podáváním poprášíme moučkovým cukrem.

Velikonoční smetanové jidáše

Příprava: 1 hodina + 90 minut kynutí + 15-20 minut pečení

* 90 g másla

* 30 g cukru krupice

* 2 žloutky

* špetka najemno nastrouhané citronové kůry

* 1/2 vanilkového cukru

* špetka soli

* 10 g čerstvého droždí

* 250 g hladké mouky + trochu na poprášení

* 150 ml smetany 12%

* 1 vejce na potření 2-3 lžíce rozinek

Na cukrovou polevu:

* 1 bílek

* 100 g moučkového cukru

* pár kapek citronové šťávy

1. V míse utřeme změklé máslo s cukrem a žloutky. Přidáme citronovou kůru, vanilkový cukr, špetku soli, rozdrobené droždí, prosátou mouku a přilijeme smetanu. Těsto pořádně vypracujeme vařečkou nebo v robotu. Hotové těsto je hladké, nelepí a tvoří se v něm bubliny. Povrch lehce poprášíme hladkou moukou,přikryjeme čistou utěrkou a necháme v teple vykynout – nejméně hodinu.

2. Do těsta zapracujeme okapané spařené rozinky a těsto rozkrájíme na malé stejné kousky a vytvarujeme malé bochánky. Klademe je na vymazaný plech vyložený pečicím papírem, opět necháme vykynout a potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme při 150-160 stupních přibližně 15-20 minut dozlatova, doba pečení záleží na velikosti bochánků. V misce umícháme prosátý moučkový cukr s bílkem a citronovou šťávou na hustou polevu. Vychladlé bochánky ozdobíme do kříže pramínkem cukrové polevy pomocí zdobicího sáčku nebo papírového kornoutku, necháme zaschnout a narovnáme na mísu.

Zajíček s mandlemi

* 125 ml mléka

* 1/2 kostky droždí

* 100 g másla + trochu na vymazání formy

* 100 g moučkového cukru + trochu na poprášení

* 1 vejce + 2 žloutky

* 230 g hrubé mouky + trochu na vysypání formy

* špetka soli

* trochu strouhané citronové kůry

* 50 g loupaných mandlí

* 50 g rozinek

1. V misce rozmícháme vlažné mléko, droždí, dvě lžíce mouky a dvě lžíce cukru a necháme v teple vykynout kvásek. Změklé máslo, cukr, vanilkový cukr, vejce, žloutky, sůl a jemně nastrouhanou citronovou kůru vyšleháme do pěny a vlijeme vykynutý kvásek. Přidáme mouku, drobně nasekané mandle a propláchnuté rozinky a vypracujeme těsto. Několik mandlí a rozinek si necháme na oči a fousky. Je-li těsto příliš tuhé, přidáme trochu mléka, v opačném případě trochu mouky.

2. Formu vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Těsto vlijeme do formy kousek pod okraj a pečeme v předehřáté troubě na 160-170 stupňů asi hodinu. Mírně vychladlého zajíčka vyklopíme. Zbylými mandlemi a rozinkami jej dozdobíme.