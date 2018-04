Udělejte si mojito, daiquiri nebo piňa coladu doma. Naučíme vás to

KLASIKA I ABSOLUTNÍ NOVINKA S CHILLI PAPRIČKOU

Daiquiri





* 4 cl bílého kubánského rumu

* 1 cl cointreau

* 2 cl limetové šťávy

* 2 cl citronové šťávy

* 1 cl jahodového sirupu.

OZDOBA:

čerstvá jahoda a kolečko limety nebo citronu

POSTUP:

Přísady rozmixujte s několika kostkami ledu.

Mojito





* 5 cl bílého nebo zlatého rumu

* 1/2 limety

* 1 cl limetového sirupu

* 2 lžíce hnědého třtinového cukru

* 9-12 lístků máty

OZDOBA:

snítka máty

POSTUP:

Ve sklenici podrtíme nakrájenou limetu, rum, mátu a cukr, přidáme drcený led a dolijeme perlivou vodou.

Piňa colada





* 4 cl bílého rumu

* 2 cl smetany

* 1 cl kokosového sirupu

* 14 cl ananasového džusu

OZDOBA:

skrojek a lístek ananasu

POSTUP:

Přísady protřepeme v šejkru s ledem, přecedíme do skla na pár kostek ledu a podáváme.

Charisma





RECEPT NA CHARISMA PROZRADIL EXKLUZIVNĚ PRO ONU DNES ROMAN UHLÍŘ

* 2 cl Absolut Peppar

* 2 cl Bols Melon

* 2x stříknutí Angostury Bitter

* 8 cl brusinkového džusu

OZDOBA:

jahoda, chilli paprička, bazalkový list

POSTUP:

Promíchejte všechny ingredience v šejkru a servírujte do předchlazených skleniček, ozdobte a podávejte.

Barmanská latina

STRAINER: barové sítko

DASH: neboli střik označuje množství 0,25 cl

TWIST: tenký proužek citronové kůry vykrojený do spirály

CRUST: ozdobení sklenice například cukrem, kokosem nebo solí MUDDLER: drtítko na citrusové plody (např do mojita)

STRAIGHT UP: vychlazený nápoj servírovaný bez ledu

Počátky míchaných nápojů se nejčastěji spojují s prohibicí, která ve dvacátých letech panovala ve Spojených státech. Alkohol se s nealkoholickými nápoji sice kombinoval už dřív, ale právě v době, kdy byla pouhá konzumace alkoholického drinku trestána vězením, se naplno rozvinula. Alhohol se tenkrát míchal s kdečím, třeba s medem, zázvorovou limonádou – zkrátka se vším, co alespoň trochu teklo a co mělo tak silné aroma, že typická vůně alkoholu zůstala částečně skrytá před policejními raziemi.

Boom míchaných nápojů jako společenské události pak svět zažil v osmdesátých letech. Piňa Colada, suché martini, všemožné daiquiri – koktejly se pily všude, v barech, na diskotékách, v klubech. Jenže Česko bylo od západu oddělené železnou oponou, a tak se u nás drinky exotických názvů daly objednat jen v obzváště luxusních restauracích. A ostatní pili becherovku s tonikem, kolu s rumem, odvážnější si poroučeli smrtelný mix peprmintového likéru, griotky a rumu.

Kdo si myslí, že namíchat dobrý koktejl je úkol jen pro profesionála, toho vyvedeme z omylu. Malý domácí bar si může pořídit každý – začátečníkovi bude stačit šejkr, sítko a odměrka. Tohle poloprofesionální vybavení doporučuje také barman z Cloud 9 Sky&Lounge Baru v pražském hotelu Hilton Prague Roman Uhlíř. A nesmí chybět fantazie, i když ani s ní se to nesmí přehánět.

"Chce to kvalitní nealkoholické nápoje a nepřekombinovat variace," říká Roman Uhlíř a dodává: "Lidé také často doma do drinků nalijí zbytečně moc alkoholu a to výsledné chuti spíše uškodí."

Pro začátek si tedy připravte spíš jen pár základních surovin, i z nich už můžete vykouzlit poklad. Výhodou domácí přípravy koktejlů je především kreativita, kterou přináší. Upravit si totiž můžete výslednou chuť, když se zdá být drink příliš kyselý – klidně přidejte cukr nebo sirup, a když moc silný, klidně si ho nařeďte. I když příliš zasahovat do klasických receptur nedoporučuje ani Roman Uhlíř, který pro Cloud 9 vytvořil 9 nových drinků.

"Klasiku neměním, jen občas použiji kvalitnější destilát nebo vytvořím ‚new classic‘ a doplním chuť a vůni čerstvým ovocem." Pokud budete míchat koktejly z kvalitního alkoholu a nevystřídáte jich za večer příliš, garantujeme, že vás hlava druhý den bolet nemusí. Kdysi byl totiž koktejl něco jako zákusek, a kdo by jedl celý dort?