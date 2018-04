Milovnice výhodných nákupů, těšte se. Jarmark bude už příští týden

5. Jarmark OnaDnes.cz Všechno, co potřebujete vědět Kdy? sobota 19. května 2012 od 9 do 14 hodin Kde? na prostranství před hlavním vchodem do budovy Anděl Media Centrum (kde máme redakci), ulice Karla Engliše 519/11, Praha 5 Jak k nám? Na Jarmark se dostanete metrem trasy B, tramvajemi nebo autobusy MHD do stanice Anděl nebo Na Knížecí. Potom pěšky do ulice Radlická. V místech, kde ji protíná ulice Karla Engliše najdete budovu AMC.