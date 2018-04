Udělejte si lázně i doma

TIP! Před masáží se ještě lehce protáhněte. Pomůže to rozproudit krev, zahnat stres a zlepšit ohebnost.

Postavte se rovně, nohy mírně rozkročte a ruce položte na hýždě. Nadechněte se a stoupněte si na špičky, vydechněte a postavte se na paty. Zkuste několikrát a pak zapojte i paže. Při nádechu je zvedněte do výšky, při výdechu je pomalu spouštějte dolů. Opakujte 6x. Při každém třetím cviku zůstaňte na špičkách a s rukama vzhůru, vydechněte a teprve pak se postavte na paty. Cvik zakončete tak, že se při posledním pohybu snížíte do dřepu, ruce položíte před sebe na podlahu a necháte klesnout hlavu – výborně to uvolní celé tělo. V této pozici se hlavní lymfatické body napnou, což napomáhá k jejich pročištění.