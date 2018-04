Udělejte si doma zmrzlinové hody

Jogurtová zmrzlina s třešněmi

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 4 hodiny mražení

* 350 ml smetany na šlehání

* 150 g hustého bílého jogurtu

* 80 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 50 g hořké kvalitní čokolády

* 100 g třešní + trochu k podávání

* 50 ml griotky

* oplatky nebo trubičky k podávání

1. Třešně omyjeme, vypeckujeme, nakrájíme na kousky a v misce promícháme s griotkou.

2. Čokoládu nahrubo nastrouháme a vychladíme. Smetanu ušleháme s vanilkovým cukrem téměř dotuha, vmícháme jogurt s moučkovým cukrem a promícháme. Nakonec zapracujeme čokoládu a vyždímané a okapané třešně. Směs přendáme do kovové misky a dáme mrazit.

3. Krém každou půlhodinu promícháme vidličkou, aby hmota rovnoměrně zmrzla a netvořily se krystalky ledu. Mražení trvá celkem asi 4 hodiny. Nakonec nožem vmícháme pár tahy griotku z marinovaných třešní.

4. Z hotové zmrzliny vytvarujeme lžící na zmrzlinu nebo kleštěmi kopečky a podáváme se sladkými trubičkami a zdobené třešněmi.



Zmrzlinový salon ve Vídni Vědci z vídeňské univerzity nedávno zjistili, že zmrzlina má antistresové účinky, takže její konzumace přispívá k dobré náladě. Vídeňané o tom vědí své, v pojídání mražené laskominy patří mezi evropskou špičku. Najdete tam hned několik zmrzlinových salonů, které stojí za to navštívit. Jedničkou je salon Tichy, jemuž slávu přinesly zmrzlinové knedlíky Eis-Marillenknödel. Kopečky vanilkové zmrzliny s meruňkovou marmeládou z Wachau a posypané mletými lískovými ořechy a práškovým cukrem se už brzy po svém vzniku staly kulinářskou senzací a Kurtu Tichemu přinesly přezdívku Zmrzlinový baron. Dostali jste chuť? Tak zavítejte do čtvrti Favoriten na Reumannplatz č. 13.

Čokoládová a vanilková zmrzlina

PRO 8-10 OSOB

Příprava: 60 minut + doba na mražení

* 250 ml mléka

* 1 vanilkový lusk

* 250 ml smetany na šlehání

* 4 – 5 žloutků

* 150 g moučkového cukru

Na čokoládovou zmrzlinu:

* 500 ml mléka

* 120 g moučkového cukru

* 4 žloutky

* 150 g hořké kvalitní čokolády + trochu k podávání

* 1 vanilkový cukr

* 2 lžíce vody

* oplatky nebo trubičky k podávání

1. Mléko na vanilkovou zmrzlinu svaříme s rozpůleným vanilkovým luskem a necháme vychladnout. Semínka z vanilky vyškrábneme zpět do mléka. Utřeme žloutky s cukrem do pěny, zašleháme mléko, přilijeme smetanu a šleháme metličkami ve vodní lázni nad párou do zhoustnutí. Směs mícháme a necháme vychladnout, propasírujeme přes jemné síto, přendáme do zmrzlinového strojku nebo kovové misky a dáme zmrazit.

2. Do misky nalámeme téměř celou čokoládu, asi 20 g nastrouháme nahrubo a dáme zmrazit. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni společně se 2 lžícemi vody a vanilkovým cukrem. Ve vodní lázni utřeme žloutky s cukrem a mlékem na hustý krém. Odstavíme z ohně, vmícháme rozpuštěnou čokoládu, promícháme a propasírujeme přes jemné síto. Do vychladlé směsi přidáme ztuhlou čokoládu a zmrazíme nejlépe ve zmrzlinovém strojku podle návodu na obalu.

3. Před podáváním necháme obě zmrzliny povolit, zmrzlinovou lžící nebo kleštěmi vytvarujeme kopeček vanilkové zmrzliny, zarovnáme nožem a stejně tak vykrojíme druhou čokoládovou polokouli. Obě poloviny spojíme k sobě.

Smetanová zmrzlina s jahodami

PRO 4 – 6 OSOB

Příprava: 40 minut + 4 hodiny mražení

* 5 žloutků

* 180 g moučkového cukru

* 200 ml smetany na šlehání

* 400 ml mléka

* 1 vanilkový lusk

* 200 – 250 g jahod

* trubičky nebo oplatky k podávání

1. Do kotlíku nebo větší mísy vhodné na vodní lázeň dáme žloutky, cukr, smetanu, mléko a vyškrabaná semínka z vanilkového lusku.

2. Kotlík postavíme na hrnec s vroucí vodou a nad párou šleháme do zhoustnutí, dokud krém nedrží na metle. Odstavíme z ohně a mícháme do vychladnutí, aby se neutvořil škraloup. Nakonec hmotu propasírujeme přes jemné síto a za pravidelného promíchávání zmrazíme ve zmrzlinovém strojku podle návodu nebo v kovové misce v mrazničce. Jahody očistíme a část jich nakrájíme na tenké plátky, zbytek si necháme na ozdobu.

3. Když je zmrzlina téměř tuhá, vmícháme plátky jahod a domrazíme. Podáváme s oplatkami a zbylými jahodami.



TIP

Hotovou zmrzlinu můžeme skladovat v mrazničce při –18 stupních až 3 měsíce, před porcováním ji necháme povolit v ledničce.

Meruňková zmrzlina

PRO 4 – 6 OSOB

Příprava: 30 minut + 4 hodiny mražení

* 500 g meruněk, vypeckovaných

* 120 g moučkového cukru

* 100 ml meruňkového 100% džusu

* 200 ml smetany na šlehání

1. Meruňky překrájíme, vložíme do kastrolu, zasypeme cukrem a podlijeme asi 3 lžícemi vody. Dusíme je do změknutí a pak je rozmixujeme a prolisujeme.

2. Protlak promícháme s meruňkovým džusem a do polotuha ušlehanou smetanou. Ještě jednou promícháme nebo promixujeme a přendáme do kovové misky nebo zmrzlinového strojku. Směs dáme mrazit. Při použití misky každou půlhodinu hmotu promícháme, celkem mražení trvá asi 4 hodiny.

3. Hotovou zmrzlinu před podáváním přendáme do ledničky a potom trochu povolenou zmrzlinu naporcujeme a podáváme.



TIP

Mrazíte-li zmrzlinu v mrazničce, seškrabujte ji postupně ze stěn a dna asi po půlhodině teplým příborovým nožem nebo vidličkou a celý obsah takto opakovaně promíchávejte nebo prošlehávejte do úplného zmražení. Před podáváním ji nechte chvíli v ledničce, jinak je příliš tvrdá a špatně se porcuje.

Kávová smetanová zmrzlina

PRO 6 OSOB

Příprava: 40 minut + 4 hodiny mražení

* 50 g mleté kávy

* 400 ml mléka

* 400 ml smetany na šlehání

* 7 žloutků

* 230 g moučkového cukru

* 2 lžíce kávového likéru

* kávová zrnka na ozdobu ( i v čokoládě)

* trubičky a oplatky k podávání

1. Čerstvě mletou kávu zalijeme horkým mlékem, zakryjeme poklicí a necháme asi půlhodinu stát. Poté ji přecedíme přes kávový filtr. Ve velké míse nebo kotlíku ušleháme žloutky s cukrem do pěny, přilijeme mléčnou kávu a smetanu a metličkou šleháme ve vodní lázni nad párou (mísu postavíme na hrnec s vroucí vodou) do zhoustnutí.

2. Hustou směs přecedíme přes jemné sítko a dochutíme kávovým likérem, promícháme a dáme zmrazit do zmrzlinového strojku nebo do kovové misky do mrazničky. Zmrzlinu před podáváním necháme povolit, potom porcujeme a servírujeme s oplatkami a kávovými zrnky.