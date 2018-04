Účinnost léčby při nachlazení

Během mnoha let jsem vyzkoušel tři základní léčby, s jejichž výsledkem bych vás rád

seznámil.

#1

Jdu k lékaři, který mne buď uzná, nebo ne. V prvním případě se řídím jeho radami, což mne stojí týdenní výpadek v zaměstnání se všemi dopady na výplatu. V druhém případě přecházím na stupeň léčby #2.

#2

Jdu do lékárny, seznámím lékárníka se svým problémem a koupím vše, co mi doporučí. Výsledek je ten, že utratím asi 300 Kč za různé vitamíny, pastilky aj. Následně čekám asi týden na zlepšení, které se nedostaví a pak přecházím

buď na #1 nebo na #3.

#3

Koupím šípkový čaj v nálevových sáčcích a 1/2 l tuzemského rumu. Vše cca za 100 Kč. Čaj uvařím a rumu do něj leji, co snesu. Snažím se vše vypít co nejrychleji v blízkosti postele. Na průběh léčby si zpravidla moc nevzpomínám, ale ráno zdráv a vesel odcházím do zaměstnání. Ponechávám na úsudku čtenáře, aby si vybral tu správnou variantu.