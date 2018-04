Účinné hubnutí

17:46 , aktualizováno 17:46

Asi před 2 roky jsem zhubla 20 kilo - z 82 kg na 62 kg (mám 22 let a měřím 168 cm). Musela jsem se omezovat v jídle, nejedla jsem sladké a to nejdůležitější bylo to, že jsem po 17. hodině nic nejedla (max. ovoce nebo zeleninu)...