Účinek chvály a jazyka diplomacie

Pomůžu si dvěma banální příklady. Můžete říct: Hele, pojď mi zapnout řetízek. A průměrný chlap v lepším případě přinejmenším povzdechne, v horším se zašklebí a odsekne.

Nebo na to můžete jít od lesa třeba takto: Jeníčku můj milovaný, mohl bys mi prosím zapnout řetízek? Mně to nějak nejde a ty máš šikovnější prsty. Pak ještě nezapomeňte dodat: Jé, já věděla, na koho se obrátit, ty můj šikulko. Stejně jsi nejlepší.

Ne, neděkujte, dělím se s vámi nezištně. Jen bych měl lépe pojmenovat důvody, proč jsem vám tento recept svěřil. Jde o lepší soužití dvou lidí – partnerů.

Chlap a pokyny od ženy – ať se vám to líbí, nebo ne – dohromady právě neštimujou. Proto doporučuju opatřit aktivní slovník o položky jako jednička, skvělý, prosím, děkuju, nejlepší, mužný, přitažlivý a dál a dál v započatém duchu.

Nebudete investovat marně. Vrátí se vám úroky v podobě nivých pohledů, poplácávání zadku, hlazení šíje, různých návrhů a vůbec více odvahy k milým překvapením.

Další den s radostí zjistíte, že je - aniž jste to nárokovala - čisté nádobí z myčky na svém místě a špinavé v ní, že je sebrané prádlo apod. Nesmíte to přejít pouze úsměvem na lících. V započatém díle neustávejte.

Řekněte: Miláčku, děkuju za pomoc. Jak jsi to všechno zvládnul? Skutečnost, že šlo o čistých 10 minut práce, nepropírejte, nestojí to za to. Příště se třeba dočkáte i suchého prkýnka na záchodě. A to si nemůžete nechat ujít. Nebo jo?

