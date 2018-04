Učíme se nakládat okurky i jinou zeleninu

Kořeněné sterilované okurky

Příprava: 60 minut + 20 minut sterilování

Na asi 4-5 sklenic po 0,7 l

* 1,5-2 kg okurek (5-7 cm)

* 900 ml vody

* 250 ml octa 8%

* 35 g soli

* 31 tbl. sacharinu

* 5cm kousek křenu

* 10 stroužků česneku

* 5 lžiček hořčičného semínka

* 5 ks hřebíčku

* 15 celých pepřů

* 15 kuliček nového koření

* 5 bobkových listů

* svazek kopru

* 2-3 cibule

* kousek celeru

1. Okurky namočíme na 10 minut do studené vody a pak je důkladně omyjeme jemným kartáčkem a opláchneme.

2. V hrnci svaříme vodu s octem a solí a nakonec rozpustíme tablety umělého sladidla a nálev necháme zchladnout.

3. Do sklenic naskládáme omyté okurky a do každé sklenice dáme na dno kousek křenu, kousek oloupaného celeru, plátky cibule a dva stroužky oloupaného česneku. Přidáme lžičku hořčičného semínka, 1 hřebíček, 3 celé pepře, 3 kuličky nového koření, bobkový list a okurky proložíme snítkami kopru.

4. Takto připravené sklenice zalijeme teplým nálevem tak, aby okurky byly ponořené asi 1 cm pod okraj, uzavřeme víčky a sterilujeme při teplotě 80-85 stupňů 20 minut od doby, kdy teplota dosáhne 60 stupňů.

Tip

Dno sklenic můžete vyložit křenovým listem a okurky můžete proložit navíc snítkou estragonu, přidat kolečka mrkve a sacharin nahradit cukrem.

Okurkové řezy ve vinném octě

Příprava: 40 minut + doba na nasolení

Na asi 4-5 sklenic o objemu 0,5 l

* 2 kg polních nebo salátových okurek

* 1 l bílého vinného octa

* cukr dle chuti

* sůl

* 2 lžičky hořčičných semínek

* 2 cibule na plátky nebo proužky

* 4 snítky kopru

1. Okurky dobře omyjeme, nakrájíme na podélné řezy a zbavíme jader. Řezy dobře nasolíme a necháme v porcelánové míse uležet do druhého dne.

2. Cibuli nakrájíme na plátky nebo proužky a svaříme s octem a cukrem. Nálev můžeme i přisolit. Z okurek slijeme vodu, naskládáme je do sklenic, proložíme koprem a zalijeme je vařícím vinným octem s cibulí a kořením, aby byly potopené až po okraj.

3. Zavíčkujeme suchými vyvařenými víčky a otočíme na 10 minut dnem vzhůru. Necháme úplně vychladnout a uchováme v chladu. Nechte uležet 10-14 dní a konzumujte.

Tip

U mladších okurek s malými semeny nemusíte semínka odstraňovat. U větších a starších okurek lžící seškrábněte měkkou dužinu i se semeny a slupku oloupejte.





Sladkokyselé okurky s česnekem a cibulí

Příprava: 45 minut + doba na vychladnutí

Na 3 kg nakládaných okurek (asi 9 sklenic o obsahu 0,75 l)

* 3 kg menších okurek

* 100 g křenu

* 1 hlavička česneku

* 1 cibule

* 1 lžíce hořčičného semínka

* 3 bobkové listy

* 1 lžička celého pepře

* 5 kuliček nového koření

* 170 g cukru

* 70 g soli

* 600 ml octa 8%

* svazek kopru

1. Okurky namočíme ve studené vodě, vydrbeme kartáčkem a opláchneme. Poté je propícháme na několika místech vidličkou.

2. Do velkého hrnce dáme vařit dva litry vody, přidáme celé koření, oloupané a rozpůlené stroužky česneku, na plátky nakrájený křen, oloupanou a na klínky nakrájenou cibuli, cukr, sůl a uvedeme k varu.

3. Přilijeme ocet, vložíme okurky a mírným varem vaříme asi 5 minut. Vypneme a necháme v nálevu vychladnout. Potom okurky slijeme, narovnáme do sklenic, zalijeme nálevem, uzavřeme a dále uchováme v chladu.

4. Takto připravené okurky můžeme rovnou po vychladnutí konzumovat. Chcete-li je dále skladovat, zalijte okurky ve sklenicích znovu horkým nálevem.



Nakládačky s červenou cibulí

Příprava: 60 minut + 20 minut sterilování

Na 4 sklenice o objemu 0,5 l

* 1,5 kg malých okurek

* 2 červené cibule

* 1 hlavička česneku

* 1 lžíce celého pepře

* 12 kuliček nového koření

* 4 snítky kopru

* 4 snítky estragonu

* 1 l vody + 0,5 l octa 8%

* 40 g soli

1. Okurky namočíme na 10 minut do studené vody a potom důkladně omyjeme kartáčkem a opláchneme. Kolečka nakrájené cibule a okurky co nejtěsněji napěchujeme do sklenic.

2. Během skládání je prokládáme plátky oloupaného česneku, celým kořením, koprem a estragonem.

3. Vodu se solí a octem svaříme na nálev a přelijeme jím okurky tak, aby byly potopené a nálev sahal asi 1 cm pod okraj. Uzavřeme víčky a sterilujeme při teplotě 80 až 85 stupňů 20 minut.

Tip

Okurky můžete před vložením do sklenic propíchat vidličkou, zalít vařícím nálevem s přísadou konzervačních látek, např. Deko, uzavřít a nechat uležet. Pokud použijete na nálev přípravky bez konzervačních látek, raději je i sterilujte.

Pikantní fazolové lusky

Příprava: 20 minut + 40 minut sterilování

Na asi 4 sklenice o objemu 0,5 l

* 1,5 kg fazolkových lusků (žluté i zelené)

* 1 hlavička česneku

* hrst kopru

* 1 lžíce celého pepře

* 1 l vody

* 0,25 l octa 8%

* 70 g cukru

* 30 g soli

1. Fazolové lusky omyjeme, seřízneme stopky a špičky a stáhneme vlákno.

2. Do sklenic narovnáme střídavě žluté a zelené lusky, proložíme česnekem, pepřem a zalijeme vroucím nálevem 1 cm pod okraj.

3. Sterilujeme 40 minut při mírném varu.

Zelenina ve sladkokyselém nálevu

Příprava: 30 minut + asi 15 minut sterilování + doba na uležení

Na asi 4-5 sklenic o objemu 0,5 l

* 1 kg cherry rajčátek

* 600 g salátových okurek

* 400 g malých cibulek

* 1 hlavička česneku

* svazek bylinek

* 8 menších bobkových listů

* 4 kuličky nového koření

* 1 lžíce hořčičného semínka

* 1 lžíce celého pepře

Na nálev:

* 700 ml vody

* 50 g cukru krupice

* 30 g soli

* 300 ml vinného bílého octa

1. Rajčata, okurky a bylinky omyjeme a osušíme. Cibulky a česnek oloupeme. Okurky nakrájíme na příčné plátky vroubkovaným nožem.

2. V hrnci svaříme vodu, cukr, sůl a ocet na nálev. Do zavařovacích sklenic naskládáme v jedné vrstvě rajčátka, pokračujeme vrstvou okurek, potom cibulek, přidáme několik stroužků česneku, opět naskládáme vrstvu okurek a sklenici doplníme rajčaty.

3. Zeleninu při plnění do sklenic lehce pěchujeme a prokládáme bylinkami, kořením a hořčičným semínkem.

4. Naplněné sklenice zalijeme horkým nálevem asi 1 cm pod okraj, ale tak, aby byla zelenina potopená, uzavřeme víčky a sterilujeme ve vodní lázni 15 minut při 85-90 stupních. Aby byly nakládané lilky opravdovou chuťovou bombou, vybírejte ty o průměru 5 až 8 cm, nepříliš měkké, s lesklou, hladkou slupkou beze skvrn a s jasně zeleným stonkem i čepičkou. Přerostlé a přestárlé kusy totiž bývají vodnaté a hořké.