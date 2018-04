Učíme se běhat. Ze začátku je důležitá pravidelnost a pomalé tempo

týdenní plán pro začátečníky Zatížení je u každého jedince jiné. Je to pouze možné schéma tréninkového plánu pro začátečníky. Pro pokročilejší je nutné absolvovat testovací aerobní běh a na jeho základě pak stanovit konkrétnější zatížení. Pondělí

Běh

- rozcvičení – lehký klus 500 m

- uvolňovací cviky na rozcvičení těla (krouživé pohyby hlavy, trupu, pánve, předklony, úklony, záklony + přednožování, zanožování, unožování - vše provádět švihovým způsobem + protažení achillovy šlachy a lýtkových svalů strečinkem)

- speciální běžecká cvičení – liftink, skipink, zakopávání, koleso, odpichy

- každý prvek trénovat na 20 - 30 m - vždy 2x – vše dělat lehce a uvolněně

- běhání rychlejších 50 m úseků 3x – 80 – 85 % max. úsilím

Hlavní část tréninku:

- střídání 200 - 300 m úseků chůze a klusu až do mírné únavy, ale maximálně v délce 3 km

- vyklusání se zklidněním 500 m Úterý

Cvičení doma

- protahovací a tonizační cvičení

- stoj na lopatkách

- leh na zádech – nohy překlopit pomalu za hlavu, až se špičky nohou dotknou země

- hrudní záklon, hlava se opře o temeno

- sed - chytit se za kotníky - předklon - přitahování ke kotníkům

- klek + sed na paty – předklon, hlava na zem

- leh na břiše - zapažit - zvednout hlavu a trup co nejvíce od země

- leh na břiše - připažit, dlaně na zem - zdvihnout nohy od země

- torzní cvičení v lehu na zádech, pokrčit nohy v kolenou - kolena vytáčíme na jednu stranu, hlavu na druhou

Kompenzační cvičení:

- vzpor ležmo vpředu na předloktích – výdrž 5 - 10 dechů

- vzpor ležmo vzadu – výdrž - dtto

- vzpor ležmo na levém předloktí – výdrž - dtto

- vzpor ležmo na pravém předloktí – výdrž - dtto Středa

Plavání nebo sauna. Popřípadě zopakovat protahovací cvičení z úterý Čtvrtek

Běh

- rozcvičení stejně jako v pondělí

Hlavní část tréninku:

- střídání chůze a klusu do 100m kopce po 20 m s max. TF do 145 tepů/min - 6 - 8x

- vyklusání prokládané chůzí se zklidněním a vydýcháním - 500 m Pátek

Posilování v domácích podmínkách - lehká tonizace hlavních svalových skupin

- podřepy, kliky, lehy - sedy s pokrčenýma nohama (bez zapření špiček nohou), v lehu na břiše opakované sklapovačky - uvedenou sérii 3x zopakovat - zdůrazňuji jen lehkou tonizaci svalů, nejedná se ostré posilování, cvičení sjednotit s dýcháním Sobota

Běh

- rozcvičení stejně jako v pondělí

Hlavní část tréninku:

- fartlek 3-4km - tepová frekvence by neměla zatím přesáhnout 140 tepů/min - jedná se o kombinaci klusu a chůze podle osobních příjemných pocitů, kdy příjemný pocit z fartleku zůstane až do ukončení cvičení (park, les nebo polní cesty),

- doma pak ještě kompenzační cvičení stejně jako v úterý Neděle - volno