Uchraňte své děti před drogami

O drogách a dnešních českých dospívajících lze říci dvě věci.

Většina z nich nějakou návykovou látku vyzkouší, a řeč není jen o alkoholu a cigaretách. To byla ta špatná zpráva.

Ta dobrá ovšem říká, že naprostou většinu z nich to pro další život nijak nepoznamená.

Převedeno na řeč čísel: Národní monitorovací centrum odhaduje, že alespoň jednou v životě zkusilo marihuanu téměř padesát procent lidí mladších 16 let. Do osmnácti okusí drogu ještě další.

Odborníci, kteří přicházejí do styku s uživateli drog, soudí, že výsledky výzkumů jsou zkreslené a že těch, kdo drogy skutečně okusili, je ještě výrazně více.

Situaci posuzujte bez démonizace

Nicméně, často jde o tu a tam vykouřenou marihuanovou cigaretu, kvůli níž se rodiče ještě nemusí obávat, že mají doma "feťáka".

"Je to ale rozhodně dobrý důvod k tomu si o marihuaně a drogách vůbec popovídat," soudí psycholog Ivan Douda z Nadace Drop In. A dodává: "Občasná marihuanová cigareta se dá přirovnat k pití alkoholu."

Kromě vůbec nejčastější tuzemské drogy, marihuany, jsou v Česku nejrozšířenějšími drogami pervitin a extáze, celkem bere drogy asi 30 tisíc lidí.

To je hodně, ale i tak je to jen zlomek dospívajících. Například v Praze podle všeho počet uživatelů drog výrazně nestoupá a jejich průměrný věk se zvyšuje.

Pokud máte podezření, že dítě vyzkoušelo nějakou drogu, nezavírejte před tím oči, ale snažte se zachovat klid. "Je velmi důležité posoudit celou situaci, kdy si dítě drogu vzalo a proč, jakou, zda to byla náhoda, nebo se to opakuje," radí Douda.

Varuje před hysterickými scénami, výčitkami a vyhlášením války dítěti. Tu nemůžete vyhrát a dítě se spíše stáhne do jakési ilegality. Radí zatížit potomka zodpovědností a dát mu důvěru, spíše než jej zahrnout výhrůžkami.

"Doporučuji poradit se před nějakým unáhleným řešením s odborníky," doplňuje psycholog.

Jiná je situace, kdy je zřejmé, že dítě upadá do osidel tvrdých drog. Zde paradoxně hrozí opačná situace: mnoho rodičů si toho dlouho nevšimne a pak, když dítě přivedou k odborníkovi, chtějí, aby situaci vyřešil pokud možno rychle.

Naučte dítě odolat

Zapomeňte na to, že typický uživatel drog pochází z problémové, sociálně slabé a pokud možno ještě rozvrácené rodiny. Samozřejmě, jsou tací, ale zrovna tak do drogové závislosti upadají děti z rodin takzvaně slušných.

Proměnných, které cestu k drogám ovlivňují, je totiž mnoho. A rodiče mají šanci mnoho z nich ovlivnit už tím, jak dítě vychovávají, nakolik mu důvěřují a jak mu sami jdou příkladem.

Je třeba věnovat dítěti pozornost, chválit je za úspěchy a budovat s ním vztah založený na důvěře. Vedle toho je zásadní důslednost.

"Nechte na dítěti nějakou zodpovědnost, nebuďte superúzkostliví, ale dávejte najevo, že mu důvěřujete," radí psycholog Ivan Douda. Zásadní je také s dětmi komunikovat, včetně hovorů o drogách. A čím dříve, tím lépe.

První pokusy s drogami přicházejí mezi 13. a 15. rokem a také tehdy je třeba o návykových látkách mluvit. Nedělejte z drog jednoho velkého strašáka, ale mluvte konkrétně o rizicích jednotlivých látek, popište dítěti všechny následky užívání drog.

S ještě staršími potomky je třeba probírat spíše to, jak prosadit a obhájit své postoje, jak řešit různé interpersonální a psychické problémy a jak vyjadřovat své emoce. Dospívající v tomto věku totiž už o drogách vědí nezřídka více než jejich rodiče.

Jaké děti berou drogy?

Drogami jsou mimo jiné více ohroženy děti velmi úzkostlivých rodičů, zejména matek, třeba z úplných rodin.

Rodina by v zásadě měla plnit dva úkoly: být bezpečným přístavem a zároveň naučit dítě řešit problémy a čelit jim. Taková výchova zvyšuje šanci, že dítě bude dost sebevědomé a zároveň samostatné na to, aby drogám nepodlehlo.

Velkou roli hraje také vliv vrstevníků. "Není divu, že zatímco někteří rodiče sledují vztahy svého dítěte nadměrně úzkostlivě a kontrolují vše, jiní váhají s každou otázkou, aby mu nezasahovali do života příliš často, tak jak to zase dělali jejich rodiče," říká psycholog Martin Hajný.

Sám považuje za špatnou jak nadměrnou kontrolu, tak nezájem o to, s kým se dítě stýká. Podle něj má rodič právo znát kamarády svého dítěte.

Otestuji si tě!

Novinkou, která se před časem objevila i u nás, jsou volně prodejné testy, které mohou ukázat přítomnost drog v moči. "Ale já jejich používání nepovažuji za moc dobré už proto, že mohou dávat falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledek," říká psycholog Douda.

Z čeho lze usoudit, že dítě bere drogy?

Mohou na to ukazovat problémy ve škole, ztráta původních zájmů, změna chování, fakt, že dítě zcela změnilo okruh přátel.

Přidávají se problémy, jako je únava, nadměrný spánek, nebo naopak nespavost, hubnutí, nechuť k jídlu (jen u pervitinu), krádeže peněz a věcí z domácnosti.

Pokud doma naleznete stříkačky a třeba na rukách dítěte vpichy, není co řešit. Pokud zatím máte jen podezření, ověřte si je nějak, odkládání řešení se nevyplácí, dítě zatím může do závislosti zabřednout o to více.

Můžete anonymně zavolat na kontaktní centra a poradit se s tamními odborníky, případně lze získat radu e-mailem.

Pokud zjistíte, že dítě problémy s drogami opravdu má, nevyčítejte mu to a nesnažte se za každou cenu najít viníka. Postavte před něj konkrétní řešení a buďte pak důslední. Sežeňte si dostatek informací.

Kde vám poradí?

• Nízkoprahové středisko Drop In, Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00, telefon

222 221 124, www.dropin.cz, nabízí on-line poradnu

• Občanské sdružení Sananim, kontaktní centrum, Osadní 2, Praha 7, 170 00, telefon 283 872 186, www.sananim.cz nebo www.drogovaporadna.cz

• K-centrum Drug Azyl, Vídeňská 3, Brno, 639 00, telefon 543 249 343, www.podaneruce.cz

• K-centrum Walhalla, Sokolská 48, Olomouc, 772 00, telefon 585 220 034, www.podaneruce.cz