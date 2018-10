Zrádná pěšinka uprostřed a další věci, které jste o účesech nevěděli

Nejoblíbenější je melír

Je to možná k nevíře, ale kadeřníci se shodují, že Češky jsou v drtivé většině případů při volbě účesů velmi konzervativní. Vedou dlouhé a polodlouhé vlasy, především mikáda, která nejsou náročná na úpravu. Mnoho žen si stále ještě říká o trvalou.



„Existují různé novější techniky natáčení, anebo dokonce dočasná trvalá, která se z vlasu vymývá. Stále se ale jedná o stejný proces a následnou péči. Účes je po umytí třeba vždy doupravit,“ říká Michal Svoboda, kadeřník ze studia Bomton Brumlovka.

Jednou z nejoblíbenějších stálic při výběru účesu nepřestává být ani melír. Je to jeden z nejefektivnějších způsobů zesvětlení vlasů, který vytváří přirozený dojem.

„Není melír jako melír. Přechodům pro chodce už dávno odzvonilo, dnes jsou trendy tzv. pavučinkové melíry, které působí tak, jako kdyby tak vlasy už vyrostly. Je to taková hodinářská práce, ale vyplatí se to,“ říká Linda Žáková, vlasová specialistka Paul Mitchell.



Dodává, že správný kadeřník by měl pracovat se všemi lichotivými a zároveň nelichotivými rysy, aby podtrhl to, co je na ženě výjimečné, a zároveň zamaskoval to, co na sobě nemáme rády.