Účesy pro letošní podzim. Kadeřníky inspirovaly hvězdy rocku a folku

Rockerka dlouhovláska

Účes se vrací do stylu 60. let, i když ho už pár sezon nosí Amy Winehouse. Vlasy jsou barvené francouzským melírem, díky kterému nejsou znatelné odrosty. Účes se hodí pro dlouhé, rovně střižené vlasy. Několik proužků oddělte od hlavy a ponechte je stranou. Část vlasů po stranách natupírujte a upevněte do spodu sponkami. Oddělené proužky rozdělte do obou stran a jednotlivě je upevněte sponkou.

Rebelské bodliny

Podobně rošťácký rozcuch, jaký nosí už řadu let Laurie Anderson, se stává novým trendem. Střih je kratší, hlavně na zátylku a na bocích, ale na vrcholu hlavy jsou vlasy delší. Melír není nenápadný, naopak kontrastně prostupuje celou délkou. Před úpravou účesu použijte ultra silný styling a žehličkou vytvořte jednotlivé bodlinky a voskem rozetřeným mezi prsty tvarujte ostré konečky.

Folková romantika

Emmylou Harris byla v sedmdesátých letech prototypem poetické folkové krásky. Pokud chcete nosit přirozené vlny jako tehdy ona, musíte mít dlouhé vlasy. Používejte výživné regenerační šampony a masky, aby si udržely kvalitu. Vlasy lehce profénujte s hlavou dolů a kolem obličeje nakulmujte pár pramenů. Místo čelenky použijte ozdobnou šňůrku, kterou ledabyle převažte přes čelo.

Něžné country

Styl romantické blondýnky Olivie Newton John je velmi přirozený. Účes však vyžaduje dokonalý střih. Delší ofinu sčesejte do strany, s krátkými vlasy nad krkem působí ležérně. Barva vlasů je ve zlatém odstínu blond. Při mytí používejte zpevňující balzám, aby vlasy nekrepatěly. Konečky uhlaďte malým množstvím vosku a lehce přestříkejte lakem na vlasy.