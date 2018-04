Účesy na letošní léto jsou přirozené, jednoduché a rozevláté

Kadeřníci se shodují, že čím více jsou vlasy přirozené, tím lépe. Vždyť v létě, kdy žijeme hektičtěji, podnikáme výlety a jezdíme na dovolené, nemůžeme věnovat tvarování vlasů či vymýšlení účesu příliš času. Konečně to vzali na milost i ti, kteří tvoří aktuální trendy.





Je podstatné, abychom vlasy mohly pohodlně upravovat. In jsou kadeře kratší na krku, zatímco strany a vrchní partie jsou delší, navíc s výraznou patkou. U dlouhovlásek kladou kadeřníci důraz na jednoduchost a lehkost střihu. "V partii kolem obličeje vlasy jemně sestříháváme. Z barev volíme přírodní odstíny, melír jen lehký, téměř neznatelný. Nejdůležitější je zdraví vlasů a jejich lesk," komentuje letní trendy přední česká kadeřnice Petra Měchurová.





"Vlasy se v létě hodně potí u hlavy, Proto zákaznicím protenčuji vlasy a ubírám hustotu. Jak v délkách, tak i u kořínků, účes se méně potí, tolik neplihne a nemastí se," vysvětluje kadeřník Ondřej Veselý, odborný trenér studia Wella.

Pokud nosíte ofinu, nechte ji na léto delší. Zpocené vlasy na ofině, která spadá v pramíncích na čelo, nevypadají vůbec hezky. "Delší ofinu můžete učesat ke straně, sepnout do sponky nahoře na temeni nebo dát do čelenky," radí Ondřej.

Zapomeňte na násilné a nepřirozené barvení. Na sluníčku mají vlasy tendenci šisovat a vy toho můžete využít. "V létě moje zákaznice často žádají světlejší vlasy, než nosí po zbytek roku. Zesvětluji pak vlasy v délkách, u hlavy nechávám tmavší. Jde o efekt tón v tónu pro "úmyslné vyšisování" jako od sluníčka, ovšem toto "vyšisování" je kontrolované. Vlas není suchý a zničený jako od slunečních paprsků," dodává kadeřník.





Pokud nechcete krátký účes, který jsou sice praktický, ale nesluší každému, odborníci ze salonu Toni&Guy doporučují alespoň vlasy na nebo pod ramena. Ty zachovávají v plné linii, případně sestříhávají tak, aby se podpořil jejich objem. Krátkovlásky mohou střih oživit ofinou v jakékoli délce, nebo pěšinkou uprostřed.





I Petra Fillery ze salonu James Hair tvrdí, že tohle léto vede přirozenost. "Vsaďte na jednoduché střihy. Módní je délka k ramenům," prozrazuje a dodává, že barvy by měly být jemnější, prosvětlenější. "Připomíná to slunce, které naši barvu přirozeně šisuje," dodává. Není potřeba složitých stylingů, vlasy upravujte jednoduše, nejlépe do jemných vln. Hodně in je delší patka přes oko. Nosíte-li pěšinku uprostřed, pak poproste kadeřnici, ať vám nechá delší ofinu, která padá do očí.

I když zatoužíte po některém z aktuálních vlasových střihů, nejdůležitější je, aby vlasy byly zdravé. V létě tedy nezapomínejte na ochranu s UV filtrem. "Speciální přípravky chrání vlasy nejen při slunění, ale i ve městě," upozorňuje Ondřej Veselý.