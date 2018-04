Účesy na kluka slaví comeback. Který by slušel vám?

Pánský střih

Poznáte v krátkém sestřihu kamarádku Harryho Pottera, herečku Emmu Watsonovou? Vlasy jsou v zadní části sestřižené do poloviny krku, postupně ztenčené do pramínků. Na temeni jsou ponechány delší a kolem čela pečlivě sčesané do stran za ucho. Na straně je rovná pěšinka.

Tak trochu strohý účes připomíná pánské střihy z 30. let minulého století - vlasy perfektně uhlazené a zpevněné pomádou, která vytvoří lesklý efekt.

Dva v jednom

Herečka Ginnifer Goodwinová má v zátylku vlasy zkrácené na milimetry, v horní části hlavy zůstávají prameny delší. Jedná se o takzvaný podstřih, který je letos hitem ve vlasových střizích a umožňuje pohrát si s účesem na několik způsobů.

Sluší mladým dívkám a ženám se štíhlým krkem a oválným obličejem. Tento účes vyžaduje dokonalý střih, proto neváhejte zainvestovat do kvalitního a šikovného kadeřníka.

Romantička

Anne Hathawayová, kterou proslavila role ve filmu Ďábel nosí Pradu, má výrazné oči a dokonale tvarované rty. Tyto rysy se v jejích dlouhých vlasech utápěly. V novém filmu Jeden den změní úplně svoji image a překvapí diváky jako šarmantní Francouzka v krátkém účesu.

Její přirozeně vlnité vlasy jsou zachovány v ofině. Za pomoci stylingových přípravků je může "ukáznit", aniž by se jí kroutily do nezvladatelných beránkovských vln.

Pozor na věk

Když se herečka známá jako filmová šéfka Jamese Bonda, Judi Denchová, objevila letos v Karlových Varech, sklidila obdiv za to, jak umí svůj věk nosit.

S krátkými vlasy starší ženy riskují, že odhalí vady, které delší účes skryje - povadlou pleť v dolní části obličeje a vrásky na čele a na tvářích. U Denchové ale naopak vynikly její oči a krásné rty. I ve vyšším věku vyzařuje krásu a osobnost a účes z krátkých vlasů jí neškodí.