OBRAZEM: Jako ze 70. let. Účes roku milují modelky i popové hvězdy

14:00 , aktualizováno 14:00

Sestříhaný, vrstvený, občas vyfoukaný do stran, doplněný o ofinu, nebo s pěšinkou uprostřed - nejpopulárnější účes sedmdesátých let se zase vrací do módy. Jeho aktuální varianta, které se říká „the swag“, je však přirozenější a méně náročná na úpravu. Možná i proto si ji oblíbily jak celebrity, tak jejich kadeřníci.