Účes podle hrnce, telefon z plechovek. Co už naše děti nezažijí?

Jak to spolu souvisí? KASTROL A NŮŽKY

Hrnec nasadíte na hlavu a vlasy ostříháte podle jeho tvaru. Výsledkem je tupý střih. Nevýhoda? Kastrol někdy nešel sundat. DŘEVĚNÝ HŘÍBEK A PONOŽKY

Díry v ponožkách už skoro nikdo nezašívá. Hříbek vložíte do ponožky a s pomocí speciální nitě díru složitě zalátáte. KYPŘICÍ PRÁŠEK A KINDERVEJCE

Prášek na pečení nasypete do plastového obalu kindervejce, přilijete trochu vody a za chvíli přijde exploze. Nádhera! PLECHOVKY A PROVÁZEK

Dírami v plechovkách provlečete provázek a vzájemně je propojíte. Mluvčí má přístroj u pusy, posluchač na uchu. TENISOVÝ MÍČEK A AUTO

Míček odříznete a nasadíte na kouli tažného zařízení, které tak nezreziví. Frajeři si tenisák nechávali obháčkovat. SIRKA A VATA

Vatu krouživým pohybem namotáte na sirku a máte čistítko. Na uši, ale si třeba taky na prach v magnetofonu. VELKÝ HRNEC A LÁTKOVÉ PLENY

Látkové pleny důkladně vymácháte ve studené vodě a dáte do hrnce s vařící vodou. Tento způsob praní byl časově náročný, ale v době bez praček jediný možný. SÍŤKA OD POMERANČŮ A MÝDLO

Do síťky od pomerančů vložíte mýdlo a zavěsíte na kohoutek. To je stále k dispozici a nezapatlá umyvadlo. HŘEBEN A SKLÁDANÝ TOALETNÍ PAPÍR

Skládaný toaletní papír přeložíte přes hřeben a je z toho "foukací harmonika". POMERANČOVÁ KŮRA A VERZATILKA

Rozšroubujete verzatilku a máte zbraň – jako střelivo použijete rýži, kůru od pomeranče nebo uslintané kousky papírků. PLASTOVÝ KELÍMEK A KOLO

Proužek kelímku od jogurtu upevníte na zadní vidlici. Při jízdě brnká o dráty kola a vydává hrozný zvuk. "Prdítko" bylo rájem pro uši dětí, peklem pro dospělé. HÁČEK A SÁČEK OD MLÉKA

Plastový sáček od mléka po vymytí rozstříháte na proužky a za pomoci háčku z něj děláte dekorativní dečky, ale třeba také klobouk na hlavu.