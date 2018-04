Účes nám navrhl virtuální kadeřník. Vy si ho můžete vymyslet i samy

Všechny tři poslaly mailem své fotografie, zaplatily každá 179 korun a čekaly.

Za tu cenu virtuální kadeřnictví slíbilo navrhnout a poslat do tří dnů 15 různých účesů. Ve skutečnosti jich přišlo víc, na některých fotkách se holky skoro nepoznávaly.

Shodly se, že patnáct návrhů je hodně, že pro představu, jak by ve které barvě a střihu vlasů vypadaly, by stačilo jen pár nejslušivějších. Virtuální kadeřník by však musel mít k dispozici odborníka, který by je z možných variant vybral a obhájil. To by ale vyžadovalo vyplnit podrobnější dotazník, včetně zájmů a třeba i postavy, aby se kadeřník po síti lépe "trefil".

V mailu do redakce přišly jen fotografie, bez jediného slova na vysvětlenou. Je tedy docela pravděpodobné, že naše fotografie žádný kadeřník ani neviděl a že se dostaly do rukou jen rutinnímu grafikovi. Proto jsme o názor na stávající účesy i na možnosti změny požádaly kosmetickou redaktorku z ONA DNES Františku Těšínskou.

LENKA:

"Chtěla bych účes z kratších či středně dlouhých vlasů s ofinou či bez, který by se dal dobře udržovat," napsala Lenka internetový vzkaz virtuálnímu kadeřnictví. Barvu si představovala v tónech od tmavého kaštanu až po medovou. Barva, kterou teď má, se jí zdá dost tmavá. "Můj účes nedrží dobře tvar, musím používat tužidlo a lak," popsala situaci.

Podle Františky Těšínské není na Lenčině současném účesu rozpoznatelný střih a barva je k její světlé pleti opravdu moc tmavá. "Dělá přísný výraz a přidává roky," upozorňuje odbornice. Že Lenka používá k úpravě účesu stylingových přípravků, nevadí. "Nejvíce se hodí pěny, které zvětšují objem vlasů a lehké nalakování, třeba Elnett má různé druhy laků, které jsou jemné a vlasy neplihnou," radí jí Františka.

Z nabízených možností vybrala pro Lenku pouze tři: mikádo, které je stále trendy a nosí se všechny jeho možné varianty. Víc než střih se odborné redaktorce líbí medová barva. Je zajímavá, hezky se leskne, vypadá přirozeně a ladí k Lenčině světlé pleti. Navíc chytře zakryje první šediny, na které si Lenka na skráních stěžuje. "Při zakrývání šedin není nad melír," myslí si Františka.

K Lenčině světlé pleti se podle ní hodí také medově bronzová. Takový účes je po ni prý ještě vhodnější, protože vlasy jsou postupně sestříhané a dostanou tak objem. Polodlouhý světle hnědý účes je zas zajímavý hlavně díky světlejší promelírované ofině, která opticky zvětšuje objem vlasů. "Kromě toho zvednuté konečky vlasů do stran jsou šik," podotýká Františka.

Odborná redaktorka Lence doporučuje mikádo, měděný melír a polodlouhé vlasy.

Sama Lenka je podle fotografie nejspokojenější s kratšími světle hnědými vlasy se světlejším melírem a s ofinou. Tak by si připadala nejpřirozeněji. "Díky virtuálním návrhům jsem si uvědomila, že mi zřejmě nejvíc sluší ofina, což mi tvrdil otec již jako žačce školou povinné. Já mu nevěřila a jak to šlo, ofiny se zbavila. Nemám ji ani nyní, ale vážně o ní uvažuji," vzpomíná Lenka, která navíc zjistila i to, že by jí víc slušely světlejší vlasy.

Napříště tedy bude v kadeřnictvích požadovat ofinu, kratší sestřih a světlejší vlasy, odstín podobný její původní barvě. "Na dlouhé vlasy holt zapomenu, nesluší mi. Vlastně se vrátím k účesu, s nímž jsem nastoupila do první třídy," směje se.

Zarazilo ji, že hodně nabízených účesů pracuje s červeným melírem. "Nepřála jsem si ho a ani bych si ho nezvolila. Zřejmě nemají v počítači kratší účesy přirozených barev, nebo jsou tyto melíry mezi ženami žádány, to nevím. Také si nejsem jistá, zda zaslané účesy odpovídají současným trendům, i když zrovna já se jimi příliš neřídím. Že virtuálního kadeřníka vyzkoušela, rozhodně nelituje. Za těch 179 korun to stálo," shrnula na závěr.

Lence se nejvíc líbily tyhle návrhy.

IVA:

"Mám světle kaštanové zvlněné vlasy a zajímalo by mě, jak bych vypadala s jinou barvou. Krátit je nechci, ale tipům na krátký sestřih se nebráním," přála si Iva.

Odborné redaktorce Františce Těšínské se líbí barva jejích vlasů. "Potřebuje ji ale oživit," konstatovala a doporučila jí účes s ofinou, u něhož ocenila jak základní barvu, tak odstín melíru. "Ofina i vlny kolem tváří Ivě sluší," tvrdí, "jenže jestli se Ivě vlasy samy od sebe dost kroutí, budou s ní potíže. Kvůli středně hnědé barvě i ofině doporučuje ještě druhou možnost. U té by však vlasy zkrátila na ramena.

Františka Těšínská vybrala Ivě tyhle dva účesy.

Když Iva otevřela první fotografie, zděsila se sama sebe. "Hodně jsem se lekla takové barvy - jak ji nazvat - ocelově šedivo blond? Je jisté, že ta nepřipadá v úvahu. Nebudu ani čistá blondýnka, to mi taky nesluší," uvědomila si. Pokud je ale blond namixován s něčím tmavším, připadá to Ivě naopak zajímavé. Takovou kombinaci by v budoucnu možná vyzkoušela.

Iva čekala, že jí bude slušet zrzavá. "Návrhy mě ale nenadchly. Snad jen kdyby se více promíchala s tmavě červeným odstínem a vlasy zůstaly delší."

Narozdíl od redaktorky Františky si ale Iva myslí, že ofina jí nesluší. "Díky návrhům mi došlo, že mi nesluší ofina, takže kdybych uvažovala o změně účesu, udělat si ji rozhodně nenechám," tvrdí. Vybrala si tři, možná čtyři možnosti, v nichž poznává sama sebe a přitom je to malinko něco jiného. "Mění mě, ale změna není radikální, spíš by mohla být příjemným oživením," pochvaluje si.



Iva nechtěla nic radikálního a vybrala by si tyto tři účesy.

VERONIKA:





"Nechávám si teď vlasy dorůst na polodlouhé mikádo. Mám délku asi po uši, na jedné straně delší patku... Vlasy jsou spíš jemnější se sklonem k maštění," napsala do kadeřnictví Veronika. Chtěla praktický, leč ženský účes, ale aby v něm nevypadala moc seriózně. "Klidně budu experimentovat s různými délkami v rámci jednoho účesu, i s barvou," povzbudila kdesi v dáli čísi fantazii.

Podle kosmetické redaktorky je Veronika moc hezká a zajímavější účes a jiná barva vlasů jí ještě více prospějí. "Slušela by jí většina nabízených střihů, s výjimkou černých nebo blond odstínů." Za nejpovedenější střihem i barvou považuje odbornice extravagantní melír. "Bude ale potřebovat trochu námahy. Vosk rozetřít v dlaních a vytvořit bodlinky z vlasů kolem obličeje..."

Ocenila také oříškové hnědý odstín na mikádu s delší patkou. "Kvituji přirozený odstín i střih. Pro úpravu účesu bude potřeba používat pěnu na zvětšení objemu, vlasy se budou méně mastit," poradila.



Odbornice na krásu doporučila Veronice tyto dva účesy a poradila, jak o ně pečovat.



U Veroniky zvítězil polodlouhý střih, jen si přála tmavší barvu. "Blond mi vyloženě nesluší," připouští. Nechápe proč jí kadeřnictví blond varianty vůbec nabízí. "Umí vůbec jejich program kombinovat střihy s nejrůznějšími odstíny?" Klade si otázku. "Očekávám, že ano, je-li na druhém konci sítě opravdu profesionál." Když by si musela jeden účes vybrat, volila by ne úplně krátký, světle hnědý kompromis.

Se střihem těchto návrhů je Veronika vcelku spokojená, ale barva prvních dvou je moc světlá. "Rozhodně bych volila tmavší.

Zkuste si účesy samy a zdarma

Mimochodem jsme zjistily, že na internetu existují databáze účesů zdarma (tzv. makeovers stránky). Nabídka sice není zdaleka tak široká, ale základní barvy i střihy určitě nabízí. Na těchto serverech můžete samy kombinovat střihy s barvami, a dokonce i s líčením. Kdo je počítačově zdatný, může ušetřit peníze a vyzkoušet si to sám, jako kolegyně Veronika:

Virtuální kadeřnictví

Free anglické verze:

www.taaz.com (nepropracovanější)

www.ukhairdressers.com/

www.hairmixer.com/

www.virtual-hairdresser.com/

České verze:

www.happyhair.cz (pouze demo verze s pár účesy)www.promense.kafe.cz/

Virtuální kadeřnictví, které jsme navštívily:

www.svetucesu.com/ComputerHairstyle/Makeover.aspx

Zleva: Lenka, Iva, Veronika. V horní řadě v původních účesech, v dolní v těch, které si z nabídky samy vybraly.