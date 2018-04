Účes je korunou nevěsty, jak zvolit ten pravý pro každý typ vlasů?

Jestli pořád nevíte, v jakém účesu se vydáte na obřad, zkuste si pohrát se svojí fotkou na internetu. Najděte šablony svatebních účesů a v klidu doma si vyzkoušejte různé varianty (www.happyhair.cz) a nechte se inspirovat.

Pro vysněný účes si pak zajděte ke kadeřnici, a to raději v dostatečném předstihu, abyste ho mohly vyzkoušet nanečisto. "Předejdete tak stresům a zklamání z toho, že vám například složitý účes nebude držet nebo slušet," varuje kadeřnice Eva Čapková ze Salonu Eva ve Slaném. Dobré je zvládnout v týdenním předstihu i stříhání, dobarvování či melírování.

Vlasy byste si měly umýt den před obřadem, lépe se pak upravují a drží. Ale i na čerstvě umyté vlasy existují přípravky, díky nimž účes vydrží zátěž.

A la Ingrid Bergmann

Velmi ženský účes z blond vln je návratem do 50. let. Není složitý, zato velmi elegantní. Podmínkou pro to, aby vydržel, je kvalitní styling: vlasy jsou natočené na velké natáčky a pomocí skřipců jsou vytvarované do vln.

Záplava vln

Účes ze silných vlnitých, přírodně zbarvených vlasů je oslňující, ale pro svatební den náročný na údržbu, protože vlasy se mohou rozdělovat do pramínků. Účes je korunou každé nevěsty. Vyberte si tak, abyste byla naprosto spokojená ve svůj velký den, i po zbytek života při koukání na fotky.

Retro drdoly s ozdobami

Hladký drdol

Pokud nemáte na takzvaný francouzský banán dost vlasů, můžete použít podložku. Kadeřnice Eva Čapková nedoporučuje tento účes ženám středního věku, přidává totiž roky. Dohladka vyčesaný drdol je odlehčený ozdobou z jemného kvítku.

Španělský styl

Vlasy jsou stažené do zadní části a na temeni vyčesané do uzlu, který lze vyplnit podložkou a zvětšit tak jeho objem. Lehce španělský styl účesu se hodí pro tmavovlásky. Umělé květinky s bižuterií dotvářejí styl svatebního účesu.

Krátké vlasy

Štrasové čelenky

Jestli se domníváte, že z krátkých vlasů nelze vytvořit slavnostní účes, mýlíte se. Nenechávejte zbytečně vlasy rovné, ale naopak jejich konce pomocí kulmy natočte a sponkami sepněte cik cak do romantického účesu. Konečky vlasů veďte směrem nahoru po obvodu hlavy. Aby účes vydržel zátěž svatebního dne, potřebuje silnější styling: zpevňujícím voskem obalte velmi jemně konečky vlasů do bodlinek a pak přelakujte. Účes bude slušet mladším ženám.

Princezna s korunkou

Pokud netoužíte po extravagantním účesu, pro svatební den dbejte o to, aby vlasy měly zajímavý odstín a leskly se. Melírováním získají dojem většího objemu. Vlasy umyjte v den svatby, lehce vyfoukejte. Použijte stylingovou pěnu pro zvětšení objemu, vyfénujte a do konečků vlasů jednotlivě vetřete velmi malé množství vosku a vytvarujte bodlinky.