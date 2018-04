Tajemství Trumpova účesu: přehazovačka a špatný přeliv, tvrdí kadeřnice

Záhada podivné patky

Klíčovou záhadou, které se snaží přijít na kloub laici i experti, je vrchní část vlasů – je to tupé, přehazovačka, nebo podivně vyžehlená patka? Obě kadeřnice se shodují na druhé možnosti. „Vrchní část účesu podle mě tvoří přerostlé vlasy, které jsou naskládané tak, aby zakryly nedostatky. Víceméně je to klasická přehazovačka,“ myslí si Kateřina Kavánová ze salonu Bomton Brumlovka.



Její tezi potvrzuje i vlasová stylistka Nina Krajčo, která Trumpův účes překřtila na „Vzpouru morčete domácího“. Fotky, na nichž jeho vlasy zvedá poryv větru, podle ní jasně ukazují, že jde o přehazovačku.

Nastřelené, nebo ne?

Na otázku, jestli je něco na populárním mýtu o tom, že si prezidentský kandidát nechal určitou část vlasů transplantovat, odpovídá Nina Krajčo lakonicky: „Pokud ano, zajímal by mě dárce, tohle totiž normálnímu člověku na hlavě nenaroste.“ I Kateřina Kavánová je skeptická. „Pakliže by pan Trump opravdu transplantaci podstoupil, nemusel by nejspíš zakrývat pleš přehazovačkou,“ podotýká.

Jen přiznat barvu

Velkým tématem je taky Trumpova charakteristická barva. Identita jeho koloristy je neznámá, zato způsobem, jakým neopakovatelného odstínu dosáhl, se zabývá mnoho teorií. Podle Kavánové jde o výsledek barvení s pomocí semi-permanentních barev. „Ty jsou velmi oblíbené u pánů: velice rychle se vymývají, takže nevznikají tak výrazné odrosty, jako mívají ženy.“



Proces je podle ní třeba často opakovat, to ale Trump nedělá. „To je právě jeho největší chyba. Barvu mívá vymytou do nehezkého zrzavého odstínu, často si dokonce můžeme všimnout i viditelných odrostů,“ shrnuje kadeřnice. Nina Krajčo přizvukuje: „Zajímalo by mě, jak to mohlo někoho vůbec napadnout, jak to mohl nahlas vyslovit a nakonec i udělat. A ještě opakovaně.“



Hodnocení expertek

To, co má Donald Trump na hlavě, podle jejích slov vlastně dobře koresponduje s tím, co má v hlavě. Kdyby ale mohla do jeho stylu mluvit, doporučení by pro něj měla: „Zvolila bych důstojný krátký pánský účes s přiznanými šedinami.“ Také Kateřina Kavánová by v první řadě ostříhala přehazovačku a celý účes zkrátila. „Výsledek by byl jistě serióznější. Muži, kteří mají pleš, přece nemusí být oškliví,“ uzavírá.

