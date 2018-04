Ubraňte se chřipce. Jednou z možností je očkování

Ta nejenže člověka až na dva týdny vyřadí z běžného života, ale až několik dalších týdnů může trvat, než se z ní úplně vzpamatuje a zbaví se třeba přetrvávající únavy.

Chřipka je navíc poměrně drahá choroba pro celý stát - odborníci spočítali, že Česko stojí ročně asi 40 miliard korun. - více zde

Výpočet Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí do této částky zahrnul náklady na nemocenské dávky, ekonomické ztráty, medikamenty a další léčbu.

Bez injekce to nepůjde?

Nechte se očkovat! Tato výzva zní rok od roku hlasitěji, v Česku však zatím očkování proti chřipce příliš rozšířené není. Zatímco v zemích EU se nechává očkovat až třetina lidí, u nás pouhých sedm procent.

Názory odborníků na očkování proti chřipce se přitom vyvíjejí. Hned od začátku bylo jasné, že je vhodné pro lidi s chronickými zdravotním problémy, jako je třeba cukrovka či srdeční choroby, a pro pacienty s imunitními problémy, kterým je pojišťovny tak jako tak hradí.

Lékaři, nebo minimálně jejich část, naopak tvrdili, že pro zdravé lidi včetně dětí tak důležitá není, protože jejich tělo se s chřipkou dokáže vypořádat a navíc se tím jejich imunita zase o něco posílí.

Poslední dobou se však objevil nový pohled. "Očkovat by se mělo nechat co nejvíce lidí, protože se tím sníží riziko vzniku a šíření nového typu viru, který by mohl způsobit obávanou pandemii," vysvětluje hlavní republikový hygienik Michael Vít.

Řeč je o takzvané ptačí chřipce - tento název se ujal proto, že už se bezpečně ví, že všechny chřipkové viry pocházejí od ptáků.

Co když vypukne epidemie

Právě pandemie ptačí chřipky se totiž bojí lékaři na celém světě - pandemie se objevují vždy jednou za několik desítek let, když se po světě začne šířit virus, proti němuž lidé nemají protilátky.

Běžně se totiž původce infekce mezi jednotlivými roky sice mění, ale jen málo, a proto není tolik nebezpečný. Poslední velká epidemie byla na konci šedesátých let.

Vakcína přijde zhruba na dvě stovky, můžete si ji koupit v lékárně a píchnou vám ji u vašeho lékaře.

Problémem nyní je fakt, že vakcína proti typu viru, který s nejvyšší pravděpodobností způsobí letošní chřipkovou epidemii, není momentálně v Česku k mání.

Podle Michaela Víta by měla být opět k dispozici asi za dva týdny. I tak by tedy měl být dostatek času k tomu, aby se zájemci nechali očkovat - lze tak činit až do doby počínající epidemie. A ta by se neměla objevit dříve než na přelomu listopadu a prosince, spíše však později.

Pokud už chřipková epidemie vypukne, je na očkování pozdě a nezbývá než se spolehnout na to, že se nenakazíte. Riziková jsou v tu dobu místa jako MHD, kina, divadla či velká nákupní centra.