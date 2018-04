U žen boduje barevná elektronika, shodují se výrobci

Muži si z žen za výběr často barevné elektroniky rádi utahují. Prý je to totéž, jako když žena vybírá auto a jediný její požadavek je, aby bylo červené. Ženy ale chtějí mít věci sice funkční, zároveň však také hezké a stylové. Cena je pro ně až druhotná.

Velmi oblíbené jsou u žen růžová, limetkově zelená, blankytně modrá, oranžová a stříbrná.

Dalším dobrým příkladem jsou mobilní telefony. Dříve u žen převažovaly tvary véčka v pastelových barvách, dnes jsou prioritou i různé "holčičí" vzory jako květiny, hvězdičky, koláže nebo dokonce kreslené postavičky.

"Technologické parametry pro ženy zase tak důležité nejsou. Zato si všímáme spousty maličkostí, které muži nikdy nepochopí. Názorně si to můžeme ukázat na příkladu mobilních telefonů," říká tisková mluvčí společnosti T-mobile Martina Kemrová.

"Ženy si většinou vybírají telefony podle tvaru (on je tak roztomilý – připomíná pudřenku!) a barvy. V poslední době přišel jeden výrobce s telefonem pro holčičky (původně 6-12 let), s růžovým Hello Kitty. A ejhle, našlo se nemálo dospělých žen, které si tuto růžovou neuvěřitelnost pořídily. Tohle muži nikdy nepochopí," dodává.

Právnička Veronika si tedy naschvál na své druhé rande s novým kolegou infantilní telefon vypůjčila.

Mobilní telefon s motivem Hello Kitty

"Schválně jsem Petrovi pořád telefon ukazovala a ptala se na jeho názor. Chodím vždy převážně v tmavých kostýmcích, občas nosím brýle a chápu, že na někoho musím působit přísně. Nicméně když jsem mu ukázala svůj nový mobil, zůstal stát s otevřenou pusou. Pak se mě drze zeptal, jakému dítěti jsem ho ukradla. Vysvětlila jsem mu, že je můj, že se mi líbí, a že mi připadá veselý. Náš rozhovor poté už trochu váznul a druhý den jsem zjistila, že Petr vypráví kolegům v práci, že jsem infantilní. Tím skončilo naše randění. Jsem sice již bez Petra, ale růžový telefon s kreslenou kočičkou mám pořád," vypráví Veronika.

Muži celkově narozdíl od žen nemají rádi výrazné barvy, ani u telefonů nebo notebooků. Pro ně jsou přiměřené tmavé barvy, které jsou nenápadné a nepoutají pozornost.

Chceme zpátky antény!

Diskutovaným tématem je také hledání mobilu v kabelce. "Jedna moje kamarádka žehrala na to, že výrobci integrují antény do telefonu. Vždyť se za ně přístroj tak výborně tahal ven! Samostatnou kapitolou jsou pak klávesy, ty vždycky vymýšlí někdo, kdo netuší, jaké to je mít dlouhé nehty. O něco lepší jsou dotykové displeje, ale kdo má zas poslouchat ty zvuky," vypráví Martina Kemrová.

Při výběru telefonu by však podle ředitele značky Nokia Petra Kasy neměly ženy hledět jen na barvu, ale vybírat by měly především podle toho, co od přístroje očekávají.

"Mobilní telefon dnes může plnohodnotně zastoupit počítač a suplovat tak kancelář. Pokud potřebujete mít přístup k emailovým účtům, pracovat s kancelářskými dokumenty a spravovat svůj kalendář, je vhodnou volbou ´chytrý telefon´ neboli smartphone, který disponuje operačním systémem," objasňuje.

Podle výrobců elektroniky má ale designová a výrazná elektronika u žen největší úspěch.

"Bohužel žádné výzkumy ani statistiky k tomu nemáme, pouze selský rozum, který napovídá, že co je designové, to se lépe prodává," říká PR manažer Tomáš Kubík.