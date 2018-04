U vaginálního orgasmu záleží na velikosti penisu, předehra nepomůže

A právě velikost penisu byla nejvýznamnějším faktorem, který dosažení poševního vyvrcholení bez dalšího dráždění klitorisu podmiňoval.

Doktor Stuart Brody z University of the West of Scotland se zaměřil na celou řadu faktorů, které pravidelnost dosažení vaginálního orgasmu ovlivňují.

Odborníci ze Skotska přitom poševní vyvrcholení popsali jako "orgasmus, který je jednoduše produkovaný pohyby penisu ve vagíně bez přídavné stimulace".

Sexuologové ze Skotska přitom ve vztahu k poševnímu orgasmu sledovali faktory jako délku penisu, trvání soulože, schopnost soustředit se na vaginální vjemy či délku předehry.

A právě posledně zmíněný faktor jako jediný neměl vliv na pravděpodobnost dosažení vaginálního orgasmu.

Naopak nejvýznamnějším faktorem byla velikost penisu následovaná délkou soulože.

Vaginálního orgasmu ale podle jiných expertů dosahuje jen menšina žen a téměř vždy navíc potřebují k vyvrcholení zároveň dráždění klitorisu.