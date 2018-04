U nás doma jsou Vánoce tradiční, říká Jiří Babica

Kapří polévka s bylinkami

* hlava, kosti a vnitřnosti z kapra

* 4 lžíce másla

* 3 lžíce hladké mouky

* 1 cibule

* 6 kuliček nového koření

* 6 kuliček celého pepře

* 1 mrkev

* 1 petržel

* kousek celeru

* sůl

* pepř

* 2 špetky muškátového oříšku

* 2 hrsti petrželové nati

* 200 ml smetany

* 1,5 l vody

* 4 rohlíky

* olej





1. Tři lžíce másla rozpustíme v hrnci, přidáme mouku a uděláme světlou jíšku. Za stálého míchání přiléváme horkou vodu.

2. Hlavu zbavíme žaber a očí a spolu s kostmi ji dáme do polévkového základu.

3. Přidáme koření, sůl a cibuli, přivedeme k varu a zvolna vaříme asi 60 minut. Potom vývar přecedíme.

4. Kapří vnitřnosti očistíme a nakrájíme je na malé kousky.

5. Kořenovou zeleninu nastrouháme na hrubém struhadle, spolu s vnitřnostmi ji orestujeme na zbývajícím másle a přidáme do polévky. Vaříme dalších deset minut.

6. Přidáme nakrájenou petrželku, dochutíme muškátem a zjemníme smetanou. Polévku podáváme s krutony, které připravíme z osmažených a na kousky nakrájených rohlíků.

Lososový koktejl

* 500 g lososa bez kostí

* 250 ml zakysané smetany

* 1 citron

* 3 lžičky smetanového křenu

* 2 snítky kopru

* sůl

* pepř





1. Lososa nakrájíme na velmi malé čtverečky. Přidáme nastrouhanou kůru z poloviny dobře omytého citronu, citronovou šťávu, tři lžičky smetanového křenu, nasekaný kopr a zakysanou smetanu. Osolíme, opepříme a promícháme.

2. V dobře uzavřené míse necháme koktejl do druhého dne v lednici uležet.

Kapr v panádě

* 1000 g vykostěného kapra

* 200 g hladké mouky

* 100 g strouhanky

* 1 kypřicí prášek

* 1 lžička soli

* půl lžičky mletého pepře

* 2 lžičky sladké papriky

* 1 lžička pálivé papriky

* 2 stroužky jemně prolisovaného česneku (nebo lžička sušeného)

* 200 ml mléka

* 1 lžička sušené bazalky

* hrst jemně nakrájené petrželové nati

* olej na smažení





1. Kapra omyjeme a nakrájíme na filety.

2. V míse smícháme mouku, strouhanku, kypřicí prášek, sůl, pepř, sladkou a pálivou papriku a česnek.

3. Do druhé mísy nalijeme mléko, vmícháme do něj bazalku a sekanou petrželku a nakonec i tři lžíce sypké směsi z první mísy.

4. Porce kapra pak máčíme nejdříve v mléčné kaši a potom je obalujeme v sypké "panádě". Smažíme v rozpáleném oleji.

Bramborový salát s jablky

* 1 kg brambor

* 2 cibule

* 5 vajec uvařených natvrdo

* 4 větší sladkokyselé okurky

* 3 jablka

* 1 lžíce plnotučné hořčice

* 3 lžíce majonézy

* 3 lžíce zakysané smetany

* sůl

* pepř





1. Brambory uvařené ve slupce oloupeme a necháme vychladnout. Pak nakrájíme na kostičky.

2. Přidáme najemno nakrájenou cibuli, okurky, nakrájená vejce a na malé kousky nakrájená oloupaná jablka. Osolíme, opepříme, přidáme hořčici, majonézu, zakysanou smetanu a promícháme.

3. Hotový salát necháme v chladničce jeden až dva dny uležet.

Vánoční krém

* 1 l mléka

* oloupaná kůra z jednoho omytého citronu

* 50 g solamylu

* 6 žloutků

* 1 lusk vanilky

* 1 sáček vanilkového cukru

* 6 lžic cukru

* 3 kousky skořicové kůry

* cukr na posypání





1. Z mléka odlijeme asi tři decilitry a vešleháme do něj postupně žloutky, solamyl a cukr.

2. Zbylé mléko nalijeme do rendlíku a spolu se skořicí, rozříznutým luskem vanilky a kůrou z citronu ho přivedeme k varu. Za stálého míchání pomalu přiléváme mléko se žloutky a na mírném plameni krém vaříme do zhoustnutí.

3. Nalijeme ho do žáruodolných malých misek nebo do jedné velké formy na koláč a necháme vychladnout.

4. Těsně před podáváním posypeme celý povrch cukrem, krém dáme do trouby těsně pod gril a cukr necháme zkaramelizovat.