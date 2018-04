U alkoholika trpí nejvíc okolí

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se u ambulantních psychiatrů léčí ročně asi 27 000 pacientů, léčebny pak evidují ročně téměř 11 000 hospitalizací. Počet lidí závislých na alkoholu však může podle Nešpora přesahovat až 600 000.

Češi a alkohol

Důvodů, proč lidé nevyhledají odbornou pomoc, je prý celá řada. "Často je to spíš okolí, které trpí alkoholismem toho člověka, než on sám," řekl Nešpor. Dokud si člověk problém neuvědomí a nepřizná, není prý možné ho vyléčit.

Lidé, kteří si problém připustí, se za něj ale často stydí. Podle Nešpora je to zbytečné. "Je lepší být nenápadným hodným léčícím se abstinentem než problémy působícím alkoholikem, na kterém to každý pozná už od dveří," řekl Nešpor. Přesný počet alkoholiků nelze zjistit. Například z dotazníků, které předloni v ordinacích praktických lékařů vyplnilo 2 326 lidí, vyplynulo, že by odbornou pomoc potřebovalo nejméně 140 000 Čechů a Češek. Takové číslo je podle Nešpora výrazně podhodnocené. Přestože dotazníky byly anonymní, lidé prý mají tendenci podceňovat škodlivost svého pití. Problémoví pijáci navíc odmítají účast na průzkumech.

Odborníci oslovení již dříve většinou shodně uváděli odhad 300 000 Čechů a Češek závislých na alkoholu. To je asi desetkrát více než lidí závislých na pervitinu a heroinu.

Deset litrů na rok

Pokud se vychází z některých zahraničních zdrojů, dojde se k mnohem vyšším číslům. Například z interní zprávy pro britského ministerského předsedu vyplývá, že v Británii je zhruba sedm procent lidí starších 15 let závislých na alkoholu. Nešpor tento odhad převedl na Českou republiku a tím došel k číslu asi 614 000 závislých. Protože ale světové organizace uvádějí, že v Česku je vyšší spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele než v Británii, číslo může být ještě vyšší. V Česku se ročně průměrně vypije 10,2 litru čistého alkoholu na osobu a rok.

Studie zaměřující se na Belgii, Francii, Itálii, Nizozemsko a Španělsko pak hovoří o odhadu 5,2 procenta obyvatel těchto zemí závislých na alkoholu.

Přepočteno na české obyvatelstvo to opět činí řádově statisíce lidí.

Z odborných výpočtů také vyplývá, že na nemoci způsobené chronickým pitím alkoholu zemřou v ČR ročně asi 4 000 mužů a 2 000 žen. Podíl těchto úmrtí se na celkové úmrtnosti v posledních desetiletích zvýšil, a to především u mužů. Za nemoci, které způsobuje nebo ovlivňuje alkohol, se považují například choroby jater, duševní poruchy, zhoubné novotvary ústní dutiny nebo žlučových cest, cévní onemocnění a otravy.